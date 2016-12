Imobilizată într-un pat de spital de la Băneasa

Pacienta cu răni până la os era o sursă de bani

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a precizat că imaginile cu pacienta ajunsă într-o stare deplorabilă, după ce a fost internată în Centrul de Sănătate Băneasa, au fost făcute publice cu acordul fiului ei. „Am dat acele fotografii cu pacienta din Băneasa, deși nu aș fi vrut, pentru că mi s-a reproșat că prezentam date, cifre, indicatori și nu realitatea. Am avut consimțământul scris al fiului. Nu s-a dat numele persoanei, fața pacientei. Fiul ei a vrut să afle lumea starea deplorabilă în care a ajuns mama lui după 32 de luni de internare. Acel spital nu putea acorda îngrijiri”, a declarat ministrul. Mai mult, oficialul a subliniat că bătrâna a fost ținută în spital pentru că reprezenta … o sursă de venit. „Este o pacientă internată la Centrul Băneasa, în perioada iulie 2008 - aprilie 2011, la bolnavi psihici cronici, deși avea o problemă după un accident vascular cerebral. Din primul moment nu trebuia internată la psihiatrie. Fiind decontați bani pe pacienți și pe psihiatrie, s-a considerat că este o sursă de venit importantă”, a atras atenția ministrul. De altfel, după cum ne-a declarat dr. Constantin Dina, șeful Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, centrul din Băneasa a primit pentru primul trimestru al acestui an 4,8 miliarde de lei vechi pentru pacienții cronici pe care îi aveau în îngrijire. A fost sesizat Colegiul Medicilor Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a sesizat Colegiul Medicilor din România cu privire la cazul pacientei care a dezvoltat ulcerații grave pe corp după ce a fost imobilizată, luni de zile, într-un pat din Centrul de Sănătate Băneasa. „La fiecare caz pe care l-am avut - și la Vâlcea, femeia care a născut unde a născut, am sesizat Colegiul Medicilor. Ministerul Sănătății poate controla astfel de cazuri, dar nu are putere de decizie. Sunt cazuri care ridică mari semne de întrebare. Colegiul Medicilor trebuie să sancționeze exemplar”, a afirmat ministrul. Pacienta este în continuare în atenția medicilor din Spitalul Județean Constanța.