Pacientă cu o boală foarte rară, salvată de specialiştii Ovidius Clinical Hospital

Pacientă cu o boală foarte rară, salvată de specialiștii Ovidius Clinical Hospital

O tumoare lipită de coloana vertebrală și aortă, care îi făcea viața un calvar unei constănțence de 40 de ani, a fost extirpată de o echipă de specialiști din cadrul Spitalului Privat OCH. La intervenția chirurgicală a participat și un medic chirurg din cadrul Spitalului Marius Nasta din București.Pentru o constănțeancă de 40 de ani, care suferea de o afecțiune extrem de rară, medicii din cadrul Spitalului privat OCH au făcut minuni. Aceștia au operat-o pe pacienta care avea o tumoare care a fost poziționată foarte aproape de coloana vertebrală și aortă. Pentru că a fost diagnosticată la timp, medicii au reușit să-i salveze astfel viața.„Este vorba despre o intervenție la o pacientă de 40 de ani situată foarte aproape de aortă și de coloana vertebrală, diagnosticată din cauza faptului că bolnava avea dureri cumplite. Intervenția a fost destul de dificilă, având în vedere poziționarea tumorii. De altfel, operăm până în 10 cazuri pe an care ajung la București, deci putem considera că este unul dintre cazurile foarte rare.În cadrul Spitalului OCH specialiștii dispun atât de aparatură, cât și de condițiile optime realizării acestei intervenții și chiar a unora mult mai dificile și complexe”, a precizat dr. Radu Matache, medic chirurg, specialist în cadrul Spitalului „Marius Nasta” din București.Procedură modernă de intervențieProcedura medicală utilizată de medici este una modernă și care permite reducerea complicațiilor postoperatorii și spitalizarea de scurtă durată.„Nu dimensiunile tumorii au fost cea mai mare problemă, ci localizarea acesteia. În acest sens, pentru a reduce timpul operator și complicațiile, am utilizat o procedură modernă, minim invazivă de intervenție. Am utilizat o cameră de 5 mm grosime și am realizat o incizie de doar 1 cm. Acest lucru a făcut ca pericolul de lezare a organelor din jurul tumorii, dar și a țesuturilor învecinate să fie minim.Dacă această operație s-ar fi realizat în mod clasic, atunci trebuia să folosim un depărtător intercostal, adică să facem o incizie toracică foarte mare și pacienta ar fi avut dureri puternice post-operator.Folosind acest diseptor cu ultrasunete, așa cum este denumit aparatul, ne-am asigurat că riscurile sunt reduse la minim și că pacienta a putut fi operată în cele mai bune condiții”, a completat medicul.Premiere medicale în fiecare ziWeek-end-ul trecut, la Ovidius Clinical Hospital activitatea chirurgicală a fost intensă: dr. Florin Botea de la Institutul Clinic Fundeni din București, împreună cu dr. Răzvan Popescu, medic primar chirurgie generală în cadrul OCH, au efectuat vineri, 24 octombrie, în premieră dobrogeană, prima rezecție laparoscopică (fără tăietură) a unei tumori hepatice (hepatocarcinom), împreună cu colecistul, la un pacient de 65 de ani cu hepatită cronică cu virus C.În ziua următoare, aceeași echipă a efectuat o rezecție hepatică ecoghidată de mare complexitate a unei tumori hepatice voluminoase (colangiocarcinom lob drept hepatic), la un pacient de 64 de ani. Evoluția postoperatorie a ambilor pacienți este favorabilă.„Menționăm, de asemenea, evoluția fără complicații și externarea pacientei operate de aceeași echipă în urmă cu circa o săptămână, cea care a beneficiat de o altă premieră regională - prima operație simultană pentru tumoră de rect (abord laparoscopic) și metastaze hepatice (abord clasic). Aceste operații au dat startul unei colaborări multidisciplinare menite să asigure tratamentul chirurgical complex al unor pacienți cu afecțiuni grave, nevoiți până acum să caute rezolvarea departe de casă”, au precizat reprezentanții Spitalului Privat Ovidius Clinical Hospital.