Pacient cu accident vascular, ţinut patru ore în Unitatea de Primire Urgenţe

Pacient cu accident vascular, ținut patru ore în Unitatea de Primire Urgențe

Constănțenii care suferă o comoție cerebrală sunt supuși la o serie de teste medicale în Secțiade Primire Urgențe până când medicii pot stabili cu exactitate cauza atacului. Aceste proceduri durează, în funcție de caz, chiarși câteva ore. Deși pacienții și rudele sunt disperați de timpul mare de așteptare, mediciispun că procedurilenu pot fi urgentate.În Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța zeci de pacienți sunt tratați în fiecare zi și noapte de către cadrele medicale. Chiar dacă unii bolnavi sunt nemulțumiți că timpii de așteptare sunt, uneori, prea mari, cadrele medicale spun că sunt necesare anumite investigații înainte ca pacientul să fie internat.Pacienții, nemulțumiți de numărul mic al cadrelor medicaleÎn noaptea de marți spre miercuri, un constănțean care a suferit un accident vascular a fost transportat de urgență la spital. Fiul bolnavului ne-a spus că tatăl lui, Ion D., în vârstă de 62 de ani, a fost nevoit să aștepte în jur de 20 de minute până când a fost preluat de salvare, iar în Secția de Primire Urgențe a mai așteptat câteva ore până când a fost internat.„În jurul orei 23.40 am chemat ambulanța care a venit după vreo 20 și ceva de minute. După ce i-am ajutat pe șofer și pe singurul asistent de pe salvare să îl transporte cu targa pe tatăl meu, am ajuns la spital unde am mai așteptat încă jumătate de oră până când medicul de gardă a venit să îl consulte. O asistentă i-a făcut o electrocardiogramă, după care am așteptat aproape o oră și jumătate să i se recolteze sânge”, ne-a povestit fiul lui Ion D.Acesta a mai spus că în zona unde se efectuau analizele sanguine, în jur de 20 de persoane așteptau ca o singură asistentă să le recolteze sângele. „La momentul acela nu am văzut nicio infirmieră care să acorde îngrijiri medicale pacienților. Era o singură asistentă și aceea se ocupa de recoltarea probelor de sânge. Ar fi trebuit să fie mai multe cadre medicale acolo”, mai spune bărbatul. În plus, fiul pacientului a precizat că după recoltarea de sânge, tatăl lui a fost transportat pe targă de aceeași asistentă și către tomograf, de unde a fost preluat de două infirmiere. Astfel, din momentul intrării la Urgență și până ce pacientul a intrat pe mâna unui medic specialist au trecut patru ore. Asta în condițiile în care bolnavul suferise un accident cerebral.Medicii de la Spitalul Județean explică situațiaDupă o conversație telefonică cu dr. Rodica Tudoran, șefa Secției de Primire Urgențe a Spitalului Județean Constanța, am aflat că numărul asistentelor medicale din unitate este suficient, la ora actuală.„În prezent, infirmierele de pe tură sunt suficiente. Timpii de așteptare sunt uneori mai mari pentru per-soanele care suferă un atac cerebral deoarece trebuie să fie supuși unor anumite investigații. Trata-mentul acestor bolnavi începe din momentul în care au fost preluați de ambulanță și continuă în UPU, unde se fac analizele necesare. În funcție de acestea, medicii pot plasa pacientul în secția potrivită. Este mai simplu în primul rând pentru bolnav, pentru a efectua aceste analize înainte de a fi internat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Tudoran.Medicul a precizat că o persoană care a suferit un atac cerebral nu poate fi internată imediat cum ajunge în spital fără o electrocardiogramă, analize de sânge și fără rezultatele computerului tomograf. Cât despre perioada lungă de așteptare pentru recoltarea probelor de sânge, dr. Tudoran a menționat că unitatea dispune de un aparat performant, dar care procesează informațiile pe rând, pentru fiecare pacient în parte.Medicul de urgență a ținut să precizeze că toate aceste analize sunt absolut necesare pentru ca bolnavul să primească îngrijirile medicale de care are nevoie.Deficit de 20 de angajați la UPU ConstanțaUnitatea de Primire Urgențe a SCJU se confruntă, de mai mult timp, cu un deficit de cadre medicale. Chiar dacă Ministerul Sănătății a decis, recent, deblocarea a 500 de posturi în domeniul sanitar, conducerea Spitalului Județean de Urgență nu a primit, încă, nicio înștiințare în acest sens.„Deocamdată, deblocarea posturilor rămâne la nivelul ministerului. Noi nu am primit nimic, oficial, în acest context. Teoretic, în UPU avem un deficit de opt medici și 12 asistente medicale la ora actuală, dar ne-am descurca mai bine și cu 5 sau 6 medici în plus”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța.