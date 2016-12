Pachete de analize pentru evaluarea sănătăţii la Iowemed

Pachete de analize pentru evaluarea sănătății la Iowemed

Pentru că mai sunt doar trei luni până sfârșitul acestui an și pentru că sănătatea este cea mai importantă, Centrul Medical Iowemed vine cu două pachete de analize medicale, care vă vor ajuta să faceți o evaluare corectă a organismului și a stării dumneavoastră de sănătate. „Pachetul pentru EL” și „Pachetul pentru EA” conțin toate analizele și investigațiile de care aveți nevoie, pentru a scăpa de grija unor eventuale probleme de sănătate, dar și pentru a le preveni. În plus, pachetele au o reducere semnificativă de 30%, iar oferta este valabilă până la data de 31 decembrie a acestui an.„Este momentul să realizăm că prevenția este cel mai important remediu împotriva îmbolnăvirilor. Toate persoanele ar trebui să facă aceste analize de rutină, măcar o dată pe an. Noi îi așteptăm și le stăm la dispoziție cu toate detaliile de care au nevoie!”, au declarat reprezentanții Centrului Medical Iowemed.„Pachetul pentru EL” conține: investigații de laborator (hemoleucograma, VSH, uree serică, creatinină, sumar urină, PSA - pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, colesterol, trigliceride, calciu și potasiu), EKG cu interpretare, consultație medic specialist, ecografie. „Pachetul pentru EA” conține: investigații de laborator (hemoleucograma, VSH, proteina C reactivă, fibrinogen), sumar urină, test Babeș Papanicolau în mediu lichid, consultație medic specialist, ecografie.