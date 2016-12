Pachet de analize gratuit pentru gravide, în Constanţa

1

Povesti de adormit copiii..

Analizele sunt gratuite doar pe hartie...O parte din ele..Sunt insarcinata in 6 luni si am incercat sa-mi fac o ecografie fetala cu trimitere in Spitalul Judetean Constanta.Surpriza...Am fost trimisa la privat..Daca in Spitalul Judetean Constanta o gravida nu poate sa faca o ecografie... Rusinica..