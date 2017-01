Pacemaker wireless pentru mai multă libertate de mişcare

Pacemaker wireless pentru mai multă libertate de mișcare

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii de la Centrul St. Francis Arrhythmia and Pacemaker din New York au implantat primul stimulator cardiac wireless unei paciente care, de mai bine de 20 de ani, trăiește cu un pacemaker clasic. Potrivit dr. Steven Greenberg, noul dispozitiv îi permite medicului să monitorizeze prin intermediul internetului, de la distanță, starea inimii pacientului. În momentul în care bolnavul se prezintă la consult, medicul se conectează on-line și află toate datele recente despre starea inimii. Specialiștii americani sunt de părere că noul dispozitiv va deveni standardul în domeniul stimulatoarelor cardiace. Dr. Steven Greenberg a explicat că serverul central și acest dispozitiv comunică cel puțin o dată pe zi, pentru a descărca informațiile relevante și pentru a alerta medicul de gardă în cazul în care starea pacientului se înrăutățește. Stimulatorul cardiac wireless a fost realizat în luna iulie și a primit avizul din partea Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite, în luna iulie. În lume există peste trei milioane de persoane care au suferit o intervenție chirurgicală de implantare a unui stimulator cardiac și aproximativ 600.000 de noi astfel de proceduri sunt realizate în fiecare an.