Oxigenoterapia hiperbară, soluţie pentru prevenirea cangrenei

Oxigenoterapia hiperbară, soluție pentru prevenirea cangrenei

Oxigenoterapia hiperbară presupune tratarea bolnavilor prin expunerea la oxigen, la o presiune mai mare decât cea atmosferică. Tehnica este folosită cu predilecție în Europa Occidentală, în Germania și Spania, pentru tratarea afecțiunilor grave, precum accidente vasculare, intoxicații cu monoxid de carbon, edem cerebral, fracturi, autism, septicemii sau sângerări masive. Terapia prin oxigenare hiperbară are drept scop administrarea de oxigen, într-un mediu cu o presiune crescută. „Oxigenarea celulară are loc ca urmare a transportului oxigenului din aerul inspirat la nivel celular, cu ajutorul fixării acestuia de hemoglobină, în condițiile unui sistem de capilare adecvat. Întreruperea sau tulburarea transportului hemoglobinal sau al rețelei de capilare, dar și a fluxului sanguin duce la condiții de hipoxie (n.r. stare patologică, constând în scăderea cantității de oxigen în țesuturi)”, a afirmat dr. Bogdan Cristian Ion, medic specialist de medicină generală, hiperbară și a scufundărilor. El a adăugat că prin aplicarea schemelor de tratament din medicina hiperbară, nivelul de oxigen din celule și țesuturi crește, fiind oxigenate și zonele periferice, afectate de hipoxie. Potrivit medicului, efectul de presurizare este cel care permite organismu-lui să „absoarbă” mai mult oxigen. Concret, bolnavul este introdus într-o „încăpere”, denumită barocameră, unde îi este administrat oxigen printr-o mască. Presiunea crește lent, în vreme ce pacientul se relaxează. În funcție de afecțiuni și de gravitatea lor, diferă numărul și durata ședințelor. Remediu recunoscut european pentru intoxicația cu monoxid de carbon Dr. Bogdan Cristian Ion a subliniat că rezultate notabile au fost înregistrate, în clinicile din Europa Occidentală, în urma folosirii oxigenoterapiei hiperbare în tratarea intoxicației cu monoxid de carbon. „În comunitatea europeană, singura metodă de tratament recunoscută pentru intoxicația cu monoxid de carbon este oxigenarea hiperbară. Terapia, dacă este efectuată la mai puțin de trei ore de la accidentul care a cauzat intoxicația, se desfășoară în cadrul unei singure ședințe”, a afirmat medicul, adăugând că medicina hiperbară se aplică și femeilor însărcinate. Oxigenarea hiperbară este folosită și pentru tratarea edemului cerebral, caracterizat prin mărirea în volum a creierului, consecință a creșterii conținutului de apă din țesuturi. Edemul cerebral însoțește diverse boli ale encefalului, precum tumorile, inflamațiile, accidentul vascular cerebral și antrenează o hipertensiune intracraniană. Bolnavul resimte simptome precum paralizie, dureri de cap, vomă. Potrivit specialistului, tratamentul cu oxigenare hiperbară are drept consecință reducerea edemului și previne apariția sechelelor. Sunt necesare, în terapie, până în șase ședințe, de câte 30 de minute. Indicată pentru arsurile grave Septicemia este o infecție generalizată a sângelui, provocată de germeni sau toxine și poate apărea în urma unei intervenții chirurgicale sau a altor explorări invazive în care nu au fost respectate măsurile antiseptice. Absența unui tratament duce, în general, la amputarea membrului afectat sau la moartea pacientului. Medicul susține că efectele nefaste pot fi evitate cu ajutorul medicinii hiperbare, care permite ca țesuturile afectate de septicemie să primească oxigenul necesar, evitându-se astfel cangrenarea. Pe același principiu, oxigenoterapia hiperbară este folosită și în cazul arsurilor, opăriturilor sau degerăturilor. „Este indicată când arsurile depășesc 20% din suprafața corpului, având un grad de peste II și în arsurile de pe față, pentru evitarea apariției tumorilor. Totodată, preîntâmpină stările septice, caracteristice arsurilor grave”, a explicat dr. Bogdan Cristian Ion, adăugând că, în general, pentru aceste afecțiuni, sunt necesare până în șapte ședințe, primele trei fiind aplicate la un interval de 12 ore. Țiuitul în urechi, tratat prin oxigenare Specialistul a mai specificat că oxigenarea hiperbară este utilizată și în tratarea tinnitusului - tulburare de percepție, caracterizată printr-un țiuit constant și supărător în urechi. „Pacientul cu tinnitus nu poate dormi, este în permanență obosit, capacitatea de muncă este redusă drastic. Numărul de concedii medicale ale acestor pacienți este extrem de ridicat, în Europa Occidentală”, a arătat medicul. El a adăugat că este indicat ca tratamentul cu oxigenarea hiperbară să înceapă în primele șase săptămâni de la apariția simptomelor, fiind necesare până la zece ședințe.