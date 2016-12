Ouăle asigură aportul de vitamine, dar trebuie consumate cu măsură

Ştire online publicată Luni, 27 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi este Paștele Blajinilor, prilej cu care ne întoarcem iar la mâncărurile și băuturile specifice sărbătorilor pascale. Dintre ele, cel mai important este banalul ou. Din punct de vedere nutritiv, oul este un aliment foarte complex și sărac în calorii - are doar 80 de calorii. Conține opt aminoacizi esențiali și proteine de calitate. „Oul este foarte echilibrat în proteine, dar nu conține glucide și vitamina C. Spre deosebire de carne, el are vitamine din grupa A, B, D și E, asigurând 50% din necesarul la copii și 20% la adult, minerale: fier (furnizează 15% din aportul necesar zilnic), fosfor (25% din necesarul zilnic) și seleniu“, a declarat dr. Anda Avramescu, consultant nutriție în cadrul Medicover. Pe lângă proteine și vitamine, gălbenușul de ou conține colesterol, de aceea nu este recomandat celor care suferă de dislipidemii să consume mai mult de trei ouă pe săptămână. De asemenea, oul fiert tare poate provoca indigestie persoanelor care au probleme biliare, având proprietăți colecistokinetice. Atenție de la cine consumați ouă! Consultantul în nutriție vă recomandă să consumați cu încredere acest aliment, însă cu măsură, porția fiind de două-patru ouă pe săptămână, mai ales că a fost prezent din plin în meniul sărbătorilor pascale. De Paștele Blajinilor lumea dă de pomană, însă dacă nu cunoașteți persoana care vă oferă pachețelul, nu este recomandat să gustați din produse. Este foarte importantă siguranța păstrării și preparării produsului alimentar, de aceea vă recomandăm ca ouăle să fie refrigerate în maxim două ore de la cumpărare și păstrate în locul cel mai răcoros din frigider, în cartonul lor original. Ouăle fierte pot fi păstrate în frigider, acoperite, pe o perioadă de maxim șapte zile. Tot în frigider trebuie păstrate și după colorare, astfel încât să nu treacă mai mult de două ore fără să fie ținute la rece. O atenție sporită trebuie s-o acordați modului de preparare, care poate schimba calitatea principiilor nutritive și poate crește numărul de calorii. După Paștele Blajinilor este bine să urmați o cură de detoxifiere a organismului, fără ouă, după care este de preferat să le consumați fierte sau omletă.