Otalgia, durerea din ureche

Otalgia

Eu la fel am dureri puternice atit in ureche cit si la mandibula si capul,noptile sun insuportabile,am fost la medic si mi-a prescris Cortisporin si Cephalexin.Am inceput tratamentul,insa durerea mai persista,plus la toate din ureche este secrett un lichid verzui.Este normala in timpul tratamentului eliminarea lichidului din ureche?