Osteoporoza poate fi prevenită. Iată cum!

Am facut proceduri la centrul Aqua la recomadarea unei prietene la dr.Iliescu. Nu m-am simtit asa bine de multi ani ! recomand tuturor celor cu probleme sa mearga acolo. In plus tot personalul este de nota 10 . Sunt fete tinere cu chef de viata si munca,m-au facut sa ma simt bine in fiecare zi,atat fizic cat si psihic.Esti tratat frumos de la intrare pana la iesire. Nu este personal "crispat" ca in alte locuri si nu stau cu buzunarele intinse. Cu siguranta voi reveni peste 5 luni ! Felicitari conducerii Aqua pentru personal ! Sa va gasesc in aceeasi formula !