Osteoporoza, "hoţul ascuns"

Osteoporoza, "hoțul ascuns"

Odată cu vârsta, femeile cad victimele unor afecțiuni ale căror complicații generează un cerc vicios de stări și simptome dificil de suportat. Printre acestea se numără și osteoporoza, o boală care necesită terapie pe termen lung și care afectează întregul sistem osos al organismului unei femei. În cadrul Clincii MEDSTAR 2000 din Constanța, din trei în trei luni are loc o campanie de testare gratuită pentru constănțence.Boala care nu doareOsteoporoza este o afecțiune care „fură din os”, fără însă să provoace dureri până în momentul în care apar deja complicațiile. Medicii susțin că boala poate fi ținută sub control atâta vreme cât este depistată în timp util pentru a se interveni cu tratamentul specific.„Osteoporoza mai poate fi denumită „hoțul ascuns” pentru că este o boală care deși nu doare, nu prezintă simptome specifice ca în cazul altor afecțiuni, ea demineralizează materia osoasă și produce complicații destul de severe.În cadrul clinicii MEDSTAR 2000 am început încă de anul trecut un screening în masă pentru două categorii de femei: una din care fac parte femei care vin la testare pentru a înțelege despre ce este vorba, dar care nu se cunosc cu această boală, iar a doua categorie se referă la pacientele care sunt deja înregistrate cu această afecțiune, sunt sub tratament și pe care le monitorizăm împreună cu medicii de familie.Practic, campania de testare pentru osteoporoză nu se adresează doar femeilor cu factor de risc, ci masei populației feminine, tocmai pentru a identifica noi cazuri de boală”, a explicat dr. Mădălina Iliescu, medic primar balneo-fizioterapie, din cadrul Departamentului de Recuperare și Fiziokinetoterapie al Clinicii MEDSTAR 2000.Campania a dezvăluit noi cazuriÎn cea mai nouă campanie desfășurată în Clinica MEDSTAR 2000 a dezvăluit că 20 % din femeile testate au avut valori modificate, ceea ce presupune că afecțiunea lovește puternic într-un număr din ce în ce mai mare de femei. Diferența majoră se recunoaște însă, în cazurile care prezintă și o serie de factori de risc.Desigur, există o categorie de femei la care boala este asociată unei serii de factori de risc:- menarha precoce- menopauza precoce- menopauza bruscă de tip chirurgical din cauza extirpării organelor genitale- fumatul- persoanele subponderale sau normoponderale- antecedente de fracturi în familie pe linie maternă- paciente tratate cu corticoizi- paciente cu boli inflamatorii sau reumatismale- paciente cu boli endocrinologice.200 de femei testate în campanieÎn decursul unei singure campanii au fost testate 200 de constănțence care fie au venit voluntar pentru a beneficia de acest test, fie au fost trimise de medicii de familie pentru a le reactualiza investigațiile și starea de sănătate. Totodată, o echipă de medici din cadrul Clinicii MEDSTAR 2000 a desfășurat în paralel și o campanie de testare pe teren pentru acele paciente cu factor de risc crescut.„Ne-am implicat și în acest tip de testare pe teren pentru a acoperi un număr cât mai mare de femei testate. Ne preocupă datele pentru că la finalul anului vom realiza și o statistică bazată pe concluziile acestor campanii de testare pentru a vedea unde ne situăm și ce măsuri trebui să luăm pentru a preveni boala sau măcar pentru a interveni din timp la tratarea ei”, completează dr. Mădălina Iliescu.Testul pentru osteoporoză este nedureros și durează doar câteva minute. El este realizat cu ajutorul unui aparat de ultrasunete calcanean, deci nu este periculos pentru organism.