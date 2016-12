Osteoporoza, boala care deformează oasele copiilor

Osteoporoza este boala caracterizată de scăderea concentrației de calciu din oase. Consecința este scăderea densității osoase și creșterea incidenței fracturilor. În general, afecțiunea se dezvoltă în timp; de aceea, este caracteristică vârstei a treia, și în special femeilor aflate la menopauză. Boala poate să apară însă și în cazul copiilor sau adolescenților. Declanșarea procesului osteoporotic are loc între 8 și 14 ani, dar se poate întâmpla și mai devreme, în perioadele de creștere accelerată. „Când apare la tineri, osteoporoza este secundară unei alte boli, cu care pacientul se confruntă de mai mult timp. La fel, poate să apară în urma tratamentului pentru alte afecțiuni, care afectează echilibrul metabolic al organismului”, spun specialiștii în ortopedie. Printre bolile care pot declanșa osteoporoza, se numără artrita juvenilă, diabetul zaharat, hipertiroidismul, anorexia, leucemia. Dintre medicamente, amintim antiepilepticele, corticosteroizii (folosiți pentru tratarea astmului bronșic sau poliartritei reumatoide), antidiabeticele. Totodată, copiii mai pot dezvolta osteoporoză și în urma unei lungi perioade de imobilizare la pat, dar și din cauza unei diete sărace în calciu și în vitamina D, a fumatului și consumului abuziv de alcool. Simptome tardive Cât privește semnele care vă previn de dezvoltarea osteoporozei, nu vă așteptați să le vedeți. Aceasta este o boală tăcută, ce-și anunță prezența când deja este bine instalată și răul este făcut. Primele simptome, ce apar când deja boala este destul de avansată, sunt durerea în regiunea lombară joasă, la nivelul bazinului și membrelor inferioare, jena la mers etc. De asemenea, pacienții mai resimt dureri și la nivelul genunchilor sau gleznelor. Un semnal de alarmă pentru părinți sunt și fracturile de picioare sau deformările osoase, precum cifoza (accentuarea curburii cervicale a coloanei), tasarea corpurilor vertebrale, cu scăderea în înălțime. La fel, dacă adolescenții au deformări ale sternului sau ale cutiei toracice, este indicat să fie consultat un medic ortoped. Există leac Pentru că simptomele apar târziu, și diagnosticul este pus târziu, când deja copilul resimte dureri intense sau are deformări. Părinții trebuie să știe însă că malformațiile sunt reversibile, dacă tratamentul este corect și dacă vârsta pacientului nu este înaintată, iar cartilajele de creștere sunt în continuare deschise. Potrivit medicilor, nu există o schemă terapeutică specifică osteoporozei juvenile. Este recomandată însă fizioterapia, evitarea activităților fizice solicitante, administrarea de calciu și vitamina D. Tratamentul medicamentos va fi stabilit de specialiști. De obicei, osteoporoza juvenilă, tratată corect, intră în remisiune. Cu toate acestea, este indicat ca minorii afectați să fie supravegheați și monitorizați în permanență, pentru a evita apariția unor alte deformări ale coloanei.