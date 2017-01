Orzul creşte potenţa sexuală

Orzul crește potența sexuală

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Orzul conține hordeină, maltină, amidon, săruri de calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, zinc, vitaminele A, B, C. Orzul încolțit conține în plus enzime și cantități mai mari de vitamine. Este indicat în abcese, afecțiuni hepatice, afecțiuni pulmonare, angină, atonie gastrointestinală, bronșite cronice, calculi urinari, catar pulmonar cronic, cistită, demineralizare, diaree, dizenterie, febră, afecțiuni ale inimii, tumori, tuberculoză. Sămânța de orz se poate administra sub trei forme: orz curat, perlat - sămânța decojită și albită și încolțit - orz curat desprins din învelișul lui. Orzul este nutritiv, dar și laxativ, iar în combinație cu alte cereale este folosit în alimentația copiilor, convalescenților sau bătrânilor. Adăugat în ciorbe și terciuri înlesnește digestia. Sucul de orz verde, din planta de orz verde când ajunge la înălțimea de 20-30 de centimetri, conține cele mai bune resurse nutritive pentru regenerarea celulelor umane. Alte proprietăți ale sucului verde sunt de reglare a tensiunii arteriale, de eliminare a surplusului de greutate în obezitate, de îmbunătățire a memoriei. Este foarte indicat în eforturi fizice sau intelectuale, are efect antiinflamator, revitalizează tegumentul, combate acneea, crește potența sexuală.