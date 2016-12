Organismul uman îşi menţine sănătatea purificându-se

Organismul uman își menține sănătatea purificându-se

Stresul de zi cu zi, alimentele pline de E-uri, aerul poluat și somnul dezordonat duc la dereglări ale organismului și la acumulări de toxine. Totuși, corpul nostru are mecanismele necesare pentru epurare. Un stil de viață dezordonat le diminuează însă eficacitatea, impunându-se, de cel puțin două ori pe an, o cură de detoxifiere. „Pentru a menține puritatea mediului intern, corpul dispune de emonctorii, adică organe, sisteme prin care elimină toxinele sau ceea ce l-a intoxicat. Când aceste căi de eliminare lucrează normal, iar aportul de toxine și producția de deșeuri nu sunt foarte ridicate, mediul rămâne curat și celulele pot funcționa corect. Dacă deșeurile sunt prea numeroase și emonctoriile leneșe sau deficiente, organismul acumu-lează progresiv deșeuri și situația organelor corpului se degradează”, explică dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța. Astfel, sângele se îngroașă, devine mai dens și nu mai circulă atât de ușor prin vasele sangvine. Depunându-se pe pereții vaselor, deșeurile le îngustează diametrele, ceea ce încetinește și mai mult circulația, irigarea țesuturilor și schimburile. „Prin acumularea lor, deșeurile murdăresc și astupă filtrele emonctoriilor, congestionează organele, blochează articulațiile. Țesuturile sunt iritate, se inflamează și se sclerozează. Apar tot felul de boli, în funcție de organele care sunt atinse și de modul în care sunt afectate”, precizează medicul. Deșeurile nu se depun într-o singură zonă a corpului, ca urmare a circulației permanente și, astfel, corpul va fi invadat și încărcat. Corpul are puterea să lupte cu toxinele Din fericire, tot organismul luptă cu toate aceste deșeuri și se străduiește să scape de ele. Dr. Loti Popescu arată: „purificarea mediului intern are loc prin intermediul emonctoriilor, adică prin hipersecreție biliară și salivară, vărsături, diaree, urină acidă, încărcată, transpirații profuze, secreții, coșuri, eczeme, eliminarea deșeurilor coloidale prin intermediul nasului, sinusurilor, bronhiilor, sau, uneori, prin căi secundare precum glandele salivare, amigdalele, glandele lacrimale, uterul”. În plus, uneori, corpul își creează emonctorii artificiale pentru a putea face față deșeurilor. De aceea apar hemoroizii, fistulele sau ulcerele. Așadar, corpul nostru are mecanismele necesare pentru epurare, însă, din cauza unei vieți dezordonate, acestea își pierd eficacitatea. De aceea ar trebui ca, de câteva ori pe an, să urmăm o cură de detoxifiere. Recomandarea dr. Loti Popescu este că „pentru o stare bună de sănătate, dezintoxicarea periodică a organismului este regulă!”.