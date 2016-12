Operatorii din call center-uri pot suferi de afecţiuni ale vocii

Operatorii din call center-uri pot suferi de afecțiuni ale vocii

Aproape un sfert din persoanele care își desfășoară activitatea în centrele de operare telefonică a diferitelor companii de profil suferă de probleme ale vocii. Astfel, cei care lucrează în call center-uri prezintă pierderi de voce, iritații ale gâtului sau dificultăți respiratorii. Constatările au fost realizate de o echipă de cercetători de la Universitatea Ulster din Irlanda, care a desfășurat un studiu pe aproximativ 600 de angajați în 14 call center-uri britanice.Cercetătorii au observat că la instruirea acestor salariați nu sunt abordate aspecte legate de voce și nu se acordă suficientă atenție reglării aerului ambiant și nivelului de umiditate. În schimb, se adaugă o gestionare defectuoasă a timpului alocat pauzei, vocea nu are timp să se odihnească, așa cum ar trebui, și există spații de lucru neadaptate muncii desfășurate. Studiul a fost realizat la inițiativa organizației „Institution of Occupational Safety and Health” din Marea Britanie.