Operaţiile estetice şi recuperarea alcoolicilor nu vor fi incluse în asigurările de sănătate private

Operațiile estetice și recuperarea alcoolicilor nu vor fi incluse în asigurările de sănătate private

De la anul românii ar trebui să își încheie o poliță de asigurare privată de sănătate și asta pentru că Ministerul Sănătății va limita accesul la serviciile medicale existente în prezent în pachetul de bază. De exemplu, serviciile medicale necesare pentru recuperarea unei persoane care a încercat să se sinucidă sau care s-a autovătămat nu pot fi incluse într-o poliță de asigurare privată de sănătate, așa cum cei care suferă o operație estetică nu se vor înscrie în această listă. Mai mult, asigurarea privată de sănătate devine nulă și în cazul în care o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice a produs un accident și are nevoie de îngrijiri medicale. Această persoană nu va fi despăgubită indiferent dacă are o asigurare de grup sau una individuală. Măsura luată de autorități are rolul de a eficientiza sistemul sanitar din România.