Operaţii salvatoare pentru copiii cu probleme cardiace

Operații salvatoare pentru copiii cu probleme cardiace

Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a semnat astăzi extinderea Programului de Cooperare cu Policlinica San Donato din Milano și Asociația „Bambini Cardiopatici del Mondo”. În cadrul acestui program, medicii specialiști italieni vin în România pentru a efectua intervenții chirurgicale la copii cu malformații cardiace.Totodată, partenerii italieni pregătesc viitorii medici chirurgi și anesteziști români pentru efectuarea unor intervenții de acest tip.„Acest proiect este extrem de important pentru acești copii, care vor avea astfel acces la tehnici chirurgicale de ultimă oră. Prin acest protocol am extins colaborarea în mai multe centre universitare din țară”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Băncioiu.Mortalitatea infantilă cauzată de malformațiile congenitale ale sistemului circulator reprezintă peste 11% din totalul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an. Numărul anual de copii cu probleme cardiace, printre nou-născuți, este de aproximativ 2.000 de cazuri noi pe an.