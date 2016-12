Operaţii realizate de robot

Operații realizate de robot

Ştire online publicată Joi, 05 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii de la Universitatea Duke din SUA au creat un robot care poate efectua intervenții chirurgicale fără asistență din partea medicilor. Robotul este denumit Biopsy și folosește tehnologia 3D și ultrasunetele, poate localiza singur leziunile și poate ghida dispozitivele de prelevare a probelor. „La începutul acestui an, am demonstrat că un robot, condus de inteligență artificială, poate localiza chisturi în caz de simulări de organe cu o precizie ridicată. Am mai arătat că robotul poate face prelevări din opt zone diferite în caz de simulare de prostată umană”, a afirmat profesorul Stephen Smith, coordonatorul experimentul.