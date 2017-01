Operaţii gratuite pentru bebeluşii cu malformaţii congenitale

Operații gratuite pentru bebelușii cu malformații congenitale

Numărul anual de copii cu probleme cardiace, printre nou-născuți, este de aproximativ 2.000 de cazuri noi pe an, iar mortalitatea infantilă datorată malformațiilor congenitale ale sistemului circulator re-prezintă peste 11% din totalul deceselor co-piilor cu vârsta sub 1 an. În aceste condiții, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a semnat extinderea Programului de cooperare între Ministerul Sănătății și Clinica San Donato, Italia, program în cadrul căruia echipe de medici italieni și români operează copii cu malformații congenitale cardiace în cadrul spitalelor din România. „Deoarece au fost deja salvați 60 de copii prin acest program, am decis extinderea programului pentru toate spitalele din țară. Intervențiile chirurgicale vor fi gratuite, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ales acest program”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății. Tot în cadrul acestui proiect au fost instruite 13 cadre medicale în domeniul chirurgiei cardiace.