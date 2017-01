On Clinic lansează aparatul care vindecă nodulii benigni

Pentru prima dată în România, și în exclusivitate în cadrul On Clinic Advanced Medical Institute, este utilizat un aparat performant, care elimină nodulii benigni de la sâni. Astfel, aparatul IceSense 3 elimină fibroadenomul mamar printr-un procedeu inovativ, respectiv prin crioablație (înghețare), fără a mai fi necesară intervenția chirurgicală.Concret, aparat este alcătuit dintr-un sistem prin care se injectează azot lichid în nodulii formați la nivelul sânului. „Un avantaj major al acestei tehnici este că nu provoacă daune țesutului sănătos, iar durerea resimțită de pacient în timpul operațiunii este foarte mică”, ne-au declarat reprezentanții On Clinic.Aparatul IceSense3 este folosit cu succes încă din 2006 în SUA, Brazilia, Germania, Cehia, Polonia și a ajuns și în clinicile On Clinic din țara noastră.Este prevenit cancerul mamarFibroadenomul mamar este un nodul benign, compact, ce se întâlnește frecvent la femei de vârste diferite. Deoarece poate evolua spre cancer, orice femeie diagnosticată cu fibroadenom mamar trebuie să meargă periodic la controale medicale, pentru a se urmări evoluția afecțiunii sau să extirpe nodulul, chirurgical.Dimensiunea nodului tip fibroadenom variază, în general, între unul și trei centimetri și are tendința să crească în perioada de sarcină și alăptare.Cu ajutorul acestui aparat, IceSense3, se previne apariția cancerului. „Aparatul are aprobările legale din partea FDA pe teritoriul SUA și are aprobarea Comisiei Europene pe teritoriul Europei. Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina web www.icecure-medical.com”, au adăugat reprezentanții clinicii.Cine poate fi tratat cu IceSense3Criteriile de eligibilitate a pacientelor care pot fi tratate cu ajutorul acestui aparat sunt:r Fibroadenomul mamar este dovedit printr-o biopsie;r A fost realizată o ecografie pentru vizualizarea lui;r Dimensiunea fibroadenomului pacientei este între jumătate de centimetru și trei centimetri.Pentru consultație și tratament, SUNAȚI ACUM la telefon 0241.548463 sau 0726.676750.