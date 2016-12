ON CLINIC, centrul medical cu cele mai moderne terapii pentru varice

Specialistii din cadrul ON CLINIC Constanta, impreuna cu medici de familie inscrisi in Asociatia Medicilor de Familie “Tomis”, au fost prezenti la un simpozion organizat de centrul medical pe tema colaborarii dintre cadrele medicale. Temele abordate la inatlnire au adus in atentie diagnosticarea precoce a bolii varicoase, a hemoroizilor si a psoriazisului, dar si tratamentele revolutionare utilizate in cadrul clinicii. De atfel, in perioada urmatoare, pacientii constanteni pot beneficia de ecografii gratuite pentru urologie in cadrul celei mai noi campanii desfasurate de ON CLINIC.