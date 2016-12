OMS: Epidemia de Ebola a facut 1.350 de morti

Epidemia de Ebola a facut 1.350 de morti pana in prezent, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), precizand ca s-au inregistrat 106 decese suplimentare in doua zile, in pofida mobilizarii internationale, conform Agerpres.In total, de la declansarea epidemiei in luna martie, OMS a inregistrat 2.473 de cazuri de Ebola, dintre care 1.350 s-au soldat cu decese.