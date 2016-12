OMS cere taxe mai mari la tutun pentru a reduce numărul de victime

Marţi, 07 Iulie 2015

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut marți guvernelor să impună accize mai mari la tutun și produsele derivate pentru a reduce numărul deceselor provocate de tabagism și a genera fonduri pentru sistemele medicale publice, relatează Agerpres.ro.Potrivit Report on the Global Tobacco Epidemic 2015 (raportul OMS asupra epidemiei globale de consum de tutun) prezentat marți la Manila, doar 33 de țări din lume au impus majorări cu 75 la sută din prețul unui pachet de țigări — o măsură recomandată de OMS. Majoritatea țărilor au impus taxe prea mici la tutun și produsele sale derivate în timp ce unele state nu prevăd niciun fel de accize."Majorarea accizelor la produsele derivate din tutun este una din formele cele mai eficiente și mai rentabile pentru a reduce consumul acestor produse nocive, în timp ce sunt generate totodată venituri publice", a argumentat directoarea generală a OMS, Margaret Chan.Prezentarea Report on the Global Tobacco Epidemic 2015 a avut loc la Manila în semn de recunoaștere a eforturilor realizate de Filipine în combaterea consumului de tutun, după ce această țară a majorat taxele la acest produs cu peste 300 la sută, a informat un responsabil al acestei organizații a ONU.