Oftalmologii români prezintă tratamente pentru cataractă în Africa

Doctorii oftalmologi Ozana si Cristian Moraru au participat la Congresul National al Societatii Oftalmologilor din Africa de Sud (OSSA), unde au prezentat cele mai noi tehnologii mondiale in chirurgia cataractei si a implantelor oculare, Suita Cataracta Refractiva.Doctorii romani au demonstrat si aplicarea in practica a acestei noi tehnologii, pe cazuri foarte dificile din punct de vedere chirurgical. Specialistii romani au explicat tehnologia Suita Cataracta Refractiva asistata prin sistemul de ghidaj tip GPS pentru centrarea operatiei si pozitionarea perfecta a cristalinului artificial, cea mai indicata in cazul tipurilor de cataracta foarte avansata, potrivit Agrepres.