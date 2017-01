„Ocroteşte inima copiilor“

„Ocrotește inima copiilor“

Încă de la sfârșitul lunii iulie, mămicile cu HIV din Constanța au primit cele mai bune vești. Fundația Baylor Marea Neagră a demarat proiectul „Ocrotește inima copiilor”, proiect prin care sunt susținute atât mamele purtătoare de HIV cât și copiii acestora, care sunt în pericol de a-și pierde părinții din cauza problemelor de natură cardiovasculară asociate duratei lungi de timp de infectare cu HIV și a efectelor secundare ale terapiei antiretrovirale.„În momentul de față, terapia antiretrovirală administrată corect este foarte eficientă în a controla evoluția infecției cu HIV. În același timp aceasta produce modificări importante, printre cele mai ample fiind la nivelul metabolismului lipidelor ceea ce are impact mare asupra inimii pacienților. În ultimii ani am asistat la o creștere a numărului deceselor cauzate de probleme cardiace, ceea ce are un impact major în privința dezvoltării emoționale a copiilor rămași fără unul și uneori amândoi părinții”, declară Emanoil Vasiliu, director medical al Fundației Baylor Marea Neagră.Proiectul presupune derularea următoarelor activități:Evaluarea cardiologică a copiilor născuți de mame seropozitive numiți de către fundație „Copii Prețioși”.Evaluarea cardiologică a femeilor seropozitive din Constanța care întrunesc minimum doi factori majori de risc pentru boli cardiace.Trimiterea cazurilor grave către secția de cardiologie a Spitalului Județean Constanța.Monitorizarea administrării tratamentului și urmărirea modificărilor stării de sănătate a acestora.