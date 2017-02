ŞOCANT. Pacient sănătos, în sistemul informatic decedat de o lună

ȘOCANT. Pacient sănătos, în sistemul informatic decedat de o lună

Un bărbat din a aflat de la medicul de familie, la care s-a prezentat pentru a cere o trimitere către un laborator de analize, că în baza de date a acestuia figurează ca fiind decedat de o lună. Doctorul a declarat că nu își poate explica situația și că sistemul informatic dă erori, la Casa de Asigurări de Sănătate bărbatul apărând în continuare asigurat.Un bărbat, în vârstă de 40 ani, s-a prezentat, la începutul săptămânii la medicul său de familie, pentru a cere o trimitere către un laborator de analize medicale.Medicul nu i-a putut elibera însă niciun document, deoarece bărbatul figura ca decedat din data de 20 ianuarie 2017."Am rămas consternat. Doamna doctor mi-a spus că figurez ca decedat de o lună și nu îmi poate elibera trimiterea. Mi-a spus că dumneaei nu a făcut nicio astfel de modificare. Am mers la Casa de Asigurări de Sănătate să văd dacă nu cumva de la ei este problema. La ei figurez viu. Am sunat și la angajator, lucrez la CFR din 2001, nu știa nimic", a declarat Daniel Burchel, potrivit news.ro.Medicul de familie nu își explică situația pacientului."M-a sunat după ce a fost la CAS și mi-a spus că acolo figurează asigurat. Dar de ce în baza mea de date figurează ca decedat, nu îmi pot explica. E aceeași bază de date, e o situație foarte ciudată. Sistemul încă dă erori, încă nu este pus la punct. Vă dați seama, e tânăr și dacă are nevoie de ceva, nu poate beneficia, rămâne o persoană fără asistență medicală și nu este corect. Voi încerca, dacă mă lasă sistemul, să îl înscriu din nou începând cu ziua de astăzi", a precizat medicul.La recomandarea reprezentanților societății la care lucrează, bărbatul a depus o solicitare scrisă la cabinetul medicului de familie, la Casa de Asigurări de Sănătate, dar și la Casa Județeană de Pensii pentru a afla cine l-a declarat decedat și pe baza cărui document s-a înregistrat moartea sa. Însă, va dura 30 zile până la primirea unui răspuns, în tot acest timp bărbatul nu va putea beneficia de servicii medicale gratuite prin intermediul sistemului național de sănătate.