Obiceiurile alimentare şi lupta cu kilogramele în plus

Obiceiurile alimentare și lupta cu kilogramele în plus

„Menținerea siluetei, mereu o provocare“, spun specialiștii Hera Body Care din cadrul Clinicii Iowemed. Și pentru că vara s-a sfârșit, iar doamnele și domnișoarele au tendința de a reveni la „obiceiurile“ care le aduc kilograme în plus, medicii vin cu soluția: disciplina alimentară.Întoarse din vacanță cu o siluetă de invidiat, multe doamne „uită” cât de mult s-au luptat cu kilogramele în plus și câte diete au ținut pentru un corp sculptat și revin la vechile obiceiuri alimentare.„Menținerea siluetei și a tonusului muscular reprezintă o provocare mai mare decât pierderea kilogramelor după o dietă, după proceduri anticelulitice și de detoxifiere și după mișcare. Reprezintă un proces îndelungat, multă disciplină și cumpătare. Statistic, s-a dovedit că 80% dintre persoanele supraponderale se îngrașă la loc după ce au slăbit.Iată, așadar, câteva sfaturi care le vor ajuta pe paciente să evite îngrășarea.Dieta sau stilul de viață nu înseamnă interzicerea strictă a unor alimente. Aveți grijă însă la proporții (proteine, lipide, glucide) și la cantitate.Conștientizați faptul că nu puteți relua stilul de viață adoptat în trecut și renunțați la obiceiul de a mânca fără să vă fie foame. Eliminați mâncărurile procesate și introduceți «micile plăceri», dar în cantități reduse și nu foarte frecvent.Consumați legume și fructe în fiecare zi, conțin fibre. Consumați multe lichide, în special apă. Apa echilibrează și optimizează toate funcțiile organismului, elimină toxinele.Respectarea meselor este esențială. Micul dejun este obligatoriu, iar ora cinei nu trebuie să depășească orele 18,00-19,00, deoarece consumul energetic scade spre sfârșitul zilei.Apelați la sfaturile și indicațiile unui nutriționist sau consultant în nutriție. Nu vă ghidați după diete promovate pe internet sau ținute de cunoștințe sau prieteni”, a precizat dr. Ionica Ciortan, medic primar medicină generală, doctor în științe medicale în cadrul Iowemed.Combinații alimentare beneficeDr. Ciortan ne sfătuiește să luăm toți nutrienții de care avem nevoie din „curcubeul de fructe și legume al toamnei”. Încercați „cura cu mere”, fructe bogate în fibre, care au o cantitate mare de vitamina C și care stimulează imunitatea, dau o senzație de sațietate pentru mai mult timp și reduc riscul de obezitate.Medicul recomandă combinarea merelor cu o proteină, cum ar fi migdalele sau untul de arahide organic, pentru o gustare mai echilibrată. Sau, atunci când vremea începe să se răcească, mere coapte stropite cu scorțișoară.Ardeii, în special cei roșii, au o cantitate surprinzătoare de vitamina C, mai mult decât o portocală, plus o doză consistentă de potasiu. De asemenea, legumele crocante conțin și vitamina A, care calmează pielea. Aroma lor naturală ajută la reducerea poftei de dulce, ținându-ne departe de borcanul cu ciocolată.La fel ca merele, perele sunt bogate în fibre și vitamina C.Pentru evaluarea organismului, Iowemed a pregătit Zilele porților deschise, în fiecare sâmbătă, între orele 9,00 și 12,00, la care doamnele pot beneficia de o evaluare corporală gratuită: greutate, masă de grăsime, masă musculară, rată metabolică și grad de celulită. Programările se fac la numărul de telefon 0749/144.201.