Obiceiul de a face simultan mai multe lucruri arată incapacitate de concentrare

Ştire online publicată Vineri, 28 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii care fac mai multe lucruri în același timp - vorbesc la telefon, navighează pe internet și se uită la televizor - sunt cel mai puțin capabili să recepteze simultan informații din mai multe surse media, potrivit unui studiu realizat de Stanford University (SUA). La studiu au participat 262 de studenți, care au oferit informații privind folosirea diverselor platforme media disponibile - frecvența utili-zării internetului, a televizorului -, dar și despre timpul folosit pentru lec-tură, ascultarea muzicii, trimiterea unor mesaje pe telefonul mobil. Ei au indicat, de asemenea, cât de des fă-ceau mai multe dintre aceste lucruri în același timp. Astfel, ei au fost împărțiți în două grupuri - cei care practicau frecvent mai multe astfel de activități simultan și cei mai puțin înclinați să facă acest lucru. Studenții au fost supuși apoi unor teste de evaluare a atenției și memoriei, primul grup obținând cele mai slabe rezultate, în special atunci când li se cerea să își mute atenția de la o sarcină la alta. Studiul a pornit de la ipoteza că persoanele care tind să își îndrepte atenția către mai multe lucruri în același timp au o abilitate înnăscută ce le permite să îndeplinească simultan mai multe sarcini, însă rezultatele publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences au demonstrat contrariul. Cercetarea întreprinsă sugerează că multitudinea de dispozitive care fac posibilă conectarea omului la mai multe surse de informație în același timp nu este neapărat un lucru bun.