Obezitatea scurtează viaţa

Obezitatea scurtează viața

Ştire online publicată Vineri, 22 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Statisticile sunt îngrijorătoare: unul din patru români este obez. Medicii din Constanța spun că se confruntă cu o veritabilă „explozie” a numărului copiilor și adolescenților care se îngrașă peste măsură. Paleta terapeutică este însă extrem de restrânsă. Obezitatea este dereglarea de nutriție, care favorizează acumularea excesivă de grăsime în organism. Cauza poate fi consumul de alimente mai mare decât nevoile fiziologice, fie o deficiență metabolică. Specialiștii atrag atenția că un exces de 50 de calorii zilnic poate duce la o creștere a greutății cu 25 de kilograme într-o perioadă de 10 ani. Dr. Doina Catrinoiu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, ne-a declarat că obezitatea este o afecțiune foarte greu de tratat, deși oamenii nu conștientizează acest aspect. „Dacă pentru celelalte boli există o paletă foarte largă de tratamente, pentru obezitate medicamentația este restrânsă și pentru termen scurt. Tocmai de aceea ne bazăm foarte mult de individualizarea tratamentelor”, a precizat specialistul. Educația alimentației este necesară O primă măsură este prevenirea apariției obezității, mai ales în rândul copiilor și adolescenților, căci medicii constănțeni au constatat că numărul celor cu kilograme în plus a crescut foarte mult. „Copiii preferă să stea în fața calculatorului decât să se joace în parc. Ne vom trezi cu un număr foarte mare de adulți bolnăvicioși, cu afecțiuni cronice. De aceea este necesară o educație a alimentației, chiar și în programa școlară”, a mai arătat dr. Doina Catrinoiu. Medicul a arătat că există persoane care au o predispoziție genetică spre îngrășare, dar numeroase persoane iau kilograme în plus din cauza modului în care mănâncă și a lipsei de exercițiu fizic. Iar ceea ce „uită” constănțenii este că obezitatea cauzează alte afecțiuni grave, precum hernia abdominală, hipertensiunea arterială, diabet, boli cardiovasculare, probleme de circulație la nivelul picioarelor, probleme ale aparatului locomotor în special la nivelul articulațiilor și ale spatelui etc. Concret, spun specialiștii, obezitatea are consecințe care duc la scurtarea vieții. Indicat este ca talia unei femei să nu depășească 80 de centimetri, iar cea a bărbaților, 94 de centimetri. Persoanele obeze trebuie să meargă la medic, indiferent de cauzele care au generat îngrășarea.