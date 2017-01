Oamenii nu respectă regulile de igienă

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nerespectarea regulii elementare de spălare a mâinilor după folosirea toaletei, ce permite evitarea transmiterii a numeroase boli infecțioase, adesea mortale, rămâne o serioasă problemă de igienă, chiar și în țările bogate, avertizează experții în sănătate publică, potrivit AFP. „Un mare număr de cazuri de gu-turai, gripă și afecțiuni de origine alimentară se transmit prin intermediul mâinilor murdare, iar aceste infecții costă anual Statele Unite, miliarde de dolari pentru a fi tratate, dar din cauza absenței de la serviciu", potrivit medicului Judy Daly, purtătorul de cuvânt al asociației americane de microbiologie. Medicul a subliniat că, în lume, bolile infecțioase rămân de departe prima cauză a mortalității. O anchetă publicată, luni, în prima zi a conferinței anuale pe tema agenților antimicrobieni, ce are loc la Chicago, scoate la iveală faptul că, în 2007, aproape un sfert dintre americanii adulți nu s-au spălat pe mâini după ce au utilizat toaletele publice, o creștere semnificativă comparativ cu anul 2005. Studiul, care s-a bazat pe datele oferite de producătorii de săpun și detergenți care au monitorizat consumul acestor produse în toaletele publice situate în locuri foarte aglomerate din patru metropole (New York, Chicago, Atlanta, San Francisco), arată că bărbații sunt mult mai responsabili de lipsa de igienă. Astfel, dacă 88 la sută dintre femei s-au spălat pe mâini în 2007 după ce au utilizat toaletele publice, bărbații au făcut acest lucru în proporție de doar 66 la sută, însemnând o scădere de 2 și respectiv 10 la sută, comparativ cu anul 2005. Un sondaj făcut, însă, paralel la telefon a evidențiat că 92 la sută dintre persoanele interogate au afirmat că se spală pe mâini după ce folosesc toaletele publice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nerespectarea regulilor elementare de igienă chiar de către personalul medical, cum ar fi dezinfectarea mâinilor înainte de contactul cu un bolnav, este responsabilă de infecții contractate în mediul spitalicesc de 1,4 milioane de persoane, în fiecare clipă, peste tot în lume.