O vitamină mai puţin cunoscută. Rolul colinei în organism

O vitamină mai puțin cunoscută. Rolul colinei în organism

Colina este un nutrient esențial, solubil în apă, care, de obicei, este grupat în complexul vitaminelor B. Compusul este absolut necesar pentru menținerea structurii celulare, transportul nutrienților și în metabolism. Deși este sintetizată în cantități mici și în ficat, o cantitate semnificativă de colină trebuie adăugată prin dietă, pentru a menține sănătatea organismului și în special a creierului și ficatului, mai ales în perioadele în care acestea sunt suprasolicitate.„Colina acționează asupra metabolismului și bunei funcționări hepatice. Este demonstrat că deficiența de colină duce rapid la sindrom metabolic (o afecțiune care implică rezistența la insulină, trigliceride serice crescute, creșterea colesterolului seric), la obezitate, dar și la boala ficatului gras non-alcoolic. Colina are un rol important și în buna activitatea și dezvoltare a sistemului nervos. Aceasta este esențială în formarea neuronilor colinergici, care formează mari porțiuni ale creierului, a sistemului nervos parasimpatic și simpatic. Este, de asemenea, implicată în funcționarea musculară, memorie, învățare etc.”, a declarat dr. Horațiu Albu, specialist biologie moleculară.v v vStudiile arată că persoanele cu dietă bogată în colină au cele mai scăzute niveluri de markeri inflamatori. În plus, oamenii care au deficit de colină par a avea o creștere semnificativă a daunelor ADN-ului și a riscului de cancer.Pentru femeile însărcinate sau care alăptează, este foarte important să mănânce alimente bogate în colină. Acest nutrient joacă un rol important în dezvoltarea creierului fătului, precum și a sistemului nervos. Deficiența de colină în timpul sarcinii a fost legată de probleme de memorie și de învățare, pe termen lung, în cazul copiilor.Câteva dintre alimentele bogate în colină sunt: legumele verzi, germenii de grâu, gălbenușul de ou, laptele, cerealele integrale, arahidele, ficatul, peștele etc.