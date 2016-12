O singură plantă, beneficii numeroase

Prin consumul de ceai de galbenele se pot trata ulcerul gastric si infectiile cavitatii bucale si ale gatului, in acelasi timp fiind imbunatatita digestia prin stimularea bilei. De asemenea, ceaiul de galbenele previne aparitia crampelor menstruale, a bolilor hepatice si a constipatiei. Ceaiul de galbenele are si proprietati antiinflamatorii si antispasmice, fiind folosit si in tratarea vanatailor, a ranilor, a eczemelor, a bolilor pielii, a hemoroizilor si a arsurilor.