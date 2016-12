O şansă pentru copiii cu malformaţii grave. 4 copii au fost operaţi la Spitalul Judeţean Constanţa

O șansă pentru copiii cu malformații grave. 4 copii au fost operați la Spitalul Județean Constanța

Patru copii cu malformații grave au fost operați la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța (SCJU), urmând ca în cursul zilei de astăzi, 31 august, alți doi micuți cu probleme să fie supuși intervențiilor chirurgicale susținute de medici de renume din Germania și Austria. Intervențiile chirurgicale au fost facilitate prin workshopul „Malformații congenital grave genitor - urinare și digestive la copii”, care se desfășoară în perioada 28 - 31 august la SCJU, și care îi are ca lectori pe: Profesor Doctor Thomas Boemens, Koln, Germania; Doctor Mircia Ardelean, Salzburg, Austria și Profesor Doctor Constantin Tica, din cadrul SCJU.„Am pregătit mai mulți copii cu malformații grave din Constanța și țară. De 12 ani operăm, prin această colaborare, copiii cu probleme grave de sănătate”, a precizat prof. dr. Constantin Tica.Workshopul „Malformații congenital grave genitor - urinare și digestive la copii” este organizat de Clinica de Chirurgie Pediatrică, Facultatea de Medicină Constanța, Colegiul Medicilor din România, Asociația „Hope for the Nations - România” și New Horizont Romania.