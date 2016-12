O nouă tulpină de salmonella rezistentă la antibiotice ameninţă să se răspândească în lume

O nouă tulpină de salmonella rezistentă la antibiotice amenință să se răspândească în lume

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință au descoperit o supertulpină de salmonella originală din SUA, ce este foarte rezistentă la antibioticul ciprofloxacin, sau Cipro, ce este folosit deseori în cazul infecțiilor severe cu această bacterie. Bacteriologii se tem că această tuplină de salmonella ar putea să se răspândească rapid pe întreg globul, conform unui material publicat în Journal of Infectious Diseases, transmite Agerpres.Tulpina, botezată S. Kentucky, s-a răspândit deja în lume, existând deja aproximativ 500 de cazuri diagnosticate în Franța, Danemrca, Anglia și Țara Galilor, în perioada 2002 - 2008, conform acestui studiu. Infecțiile cu salmonella constituie o serioasă problemă pentru sistemele medicale din numeroase țări. Doar în America de Nord, în fiecare an, sunt diagnosticate aproximativ 1,7 milioane de cazuri de infecții. Deși majoritatea infecțiilor cu salmonella produc doar niște gastroenterite comune, ele pot fi fatale în cazul persoanelor în vârstă și/sau al celor cu sisteme imunitare slăbite. În cadrul studiului coordonat de Francois-Xavier Weill și Simon Le Hello de la Institutul Pasteur din Paris, au fost evidențiate 489 de cazuri de infectare cu această tuplină de salmonella din SUA și Europa. Numărul cazurilor a crescut constant, an de an, de la 3 cazuri raportate în 2002 până la 174 de cazuri în 2008. Primele infecții cu S. Kentucky au fost contactate mai ales în Egipt, între 2002 și 2005, dar din 2006 aceste infecții au început să apară și în alte părți ale Africii și în Orientul Mijlociu. În cadrul studiului, autorii au reușit să izoleze această tulpină bacteriană la puii și curcanii din Etiopia, Maroc și Nigeria, sugerând că un "important agent al transmiterii infecțiilor este carnea de pasăre". În plus, folosirea uzuală a antibioticelor în procesul de creștere a păsărilor pentru carne din Nigeria și Maroc "ar putea să contribuie la răspândirea rapidă" a acestei tulpini.