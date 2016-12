O nouă terapie pentru hepatită, introdusă în 2015

Tripla terapie pentru hepatita C va fi introdusa pana la sfarsitul anului 2014, a declarat secretarul de stat in ministerul Sanatatii Dorel Sandesc, scrie Agerpres."Tratamentul hepatitei cronice beneficiaza recent in noul calup de medicamente compensate si gratuite din cele 23 de o molecula destinata tratarii hepatitei B. Astfel completam gama de medicamente disponibile si curand in acest an suntem in faza finala a formalitatilor pentru introducerea triplei terapii a hepatitei C.