O nouă donaţie de prezervative pentru bolnavii de HIV din Constanţa

O nouă donație de prezervative pentru bolnavii de HIV din Constanța

O noua donatie de prezervative pentru beneficiarii fundatiei Baylor a fost facuta de Love Plus. 21.600 de prezervative au fost puse la dispozitia departamentelor psihosocial, medical si de testare rapida, astfel incat acestea sa ajunga in cel mai scurt timp la persoanele care au nevoie de ele. Prezervativele vor fi distribuite catre aproximativ 800 de beneficiari ai serviciilor medicale si psihosociale ale fundatiei, respectiv persoanele adulte infectate HIV, precum si partenerii acestora. Aceleasi mijloace de prevenire a infectiilor cu transmitere sexuala vor primi si cele peste 7000 de persoane din Constanta si Tulcea care se estimeaza ca vor veni in 2014 la testarea gratuita pentru HIV si hepatite.