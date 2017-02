O mie de motive pentru a alege micropigmentarea medicală

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Când se face referire la micropigmentarea medicală, contează foarte mult calitatea procesului în sine, dar acest considerent nu este singurul care contează, ci și confortul celor care decid să treacă pragul unui astfel de cabinet.Nu știu cum sunt alte cabinete de micropigmentare, dar, pentru mine, să lucrez cu oameni este extrem de important. În cabinetul meu, se explică procesul bând un ceai și răsfoind cărți de specialitate și știu că, la final, toată munca mea se transformă în zâmbete, în frumusețe, pentru că am învățat să lucrez și să ascult în același timp, devenind mai mult decât un micropigmentist.Atunci când cineva pășeste în cabinet, se instalează o pace în suflet, de care mi s-a vorbit de multe ori, după intervențiile oferite. Îmi place ceea ce fac și de aceea nu contează câte astfel de cabinete sunt în jur. Toți avem un loc aparte în sufletele celor care ne trec pragul și fiecare cabinet transmite ceva, mai special sau nu.Oamenii nu se întorc numai la profesio-nalism, ci și la sufletul nostru, atâta timp cât se regăsesc în noi și în atmosfera pe care am reușit să le-o oferim. Chiar și oamenilor care au o expresie vizibil tristă, la final, le zâmbesc ochii și buzele. Acest lucru este răsplata cea mai mare, când știi că poți transforma un suflet trist, cu diverse probleme de sănătate, care duce o povară extrem de grea, într-un suflet mai liniștit, înfiripându-i o speranță, acolo, într-un colțișor.Fără ezitare, mi-aș petrece încă o dată acea perioadă de timp, în care am investit în mine profesional și aș lua totul de la capăt, dacă ar trebui să o fac, făcând exact același lucru, pentru că asta consider că este calea mea, în care mă regăsesc.O doză de pasiuneCred cu tărie că serviciul oferit doar profesionist nu este unul complet. Acel serviciu trebuie să conțină o doză de pasiune, ca tot ceea ce se transmite clienților să îi facă fericiți. Până și știința se împotmolește, încercând să explice unele experiențe extraordinare, se oprește undeva parcă, neputând trece de o barieră. Și asta, doar pentru că pasiunea și bucuria aceea interioară, când creezi ceva, nu poate fi explicată, ci doar simțită.Așadar, există 1.000 de alte motive pentru a alege micropigmentarea medicală de calitate și intimul meu cabinet, alb ca zăpada, pe care îl veți descoperi, când veți pătrunde în lumea mea.A, să nu uit! Eu nu știu să îmi iau la revedere, eu doar îmbrățișez, mulțumind că mi s-a oferit încă o șansă de a face ceea ce îmi place cel mai mult. Clientul merită mult mai mult decât serviciul în sine. Oamenii sunt fericiți să se investeas-că în ei, dacă au motivația necesară și omul potrivit să le ofere asta.Micropigmentarea este despre motivație, psihologie și emoție. Când pasiunea devine meserie, atunci te poți simți un om norocos, iar eu sunt! În ultimii ani, am trăit momente cu adevărat speciale și tot ce îmi doresc este să le împărtășesc cu voi.v v vPentru detalii, apelați numărul de telefon 0729.287.971.Cerasela BRUMĂ,Specialist micropigmentare medicală