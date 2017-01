O fetiţă a murit şi a înviat din nou. "Au fost momente în care ne gândeam că nu o mai găsim în viaţă"

O fetiță a murit și a înviat din nou. "Au fost momente în care ne gândeam că nu o mai găsim în viață"

În luna decembrie, sora cea mai mică a avut o soartă tragică. Ea a decedat tot din cauza faptului că înghițise bobițe toxice, medicii depunând mari eforturi pentru a o salva, dar, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru ea.De câteva zile, copilul și-a revenit și a început să învețe să meargă iar, pentru că mușchii se topiseră efectiv și nu mai putea păși absolut deloc. Datorită cadrelor medicale, de care Iuliana s-a apropiat ca de o familie, dar și altor persoane cu suflet mare, care i-au fost tot timpul alături, micuța a redescoperit ce înseamnă micile bucurii ale vieții, ce înseamnă să fii iubit și răsfățat… Deseori, micuța stă și își admiră minute în șir, cu mare plăcere, brățările pe care le-a primit în spital de la diferiți oameni și le arată tuturor unghiuțele date cu ojă roșie… La acest moment, nu își aduce prea bine aminte din ce motiv a ajuns la spital, dar spune că acum se simte bine și nu vrea altceva decât să-și revină, să se întoarcă la școală și peste ani de zile, după absolvirea liceului, să devină medic, la fel ca și salvatorii săi și în acest fel să ajute și ea alți copiii aflați în suferință. Până atunci, însă, ea depune mari eforturi să se stabilizeze, să învețe tot alfabetul, pentru că nu cunoaște încă toate literele și se pregătește pentru noua viață, pe care soarta i-a rezervat-o. La rândul lor, medicii sunt foarte mândri de evoluția acestui caz.„Când a ajuns la noi, fata se afla în stare comatoasă, febrilă, după ce mâncase niște frunze și bobițe din turbarea câinelui. Cazul a fost foarte grav, ea fiind intubată și ventilată mecanic din prima zi, datorită multiplelor insuficiențe. Ea a ajuns la noi atât cu insu-ficiențe respiratorii, cât și insuficiențe digestive, cu pareze intesti-nale, iar alimentația s-a făcut cu ajutorul unei sonde nazo-gas-trică. În plus, situația s-a complicat ulterior cu o bronhoplegie, cu secreții foarte mari, care au fost aspirate cu mare greutate. Mai mult decât atât, a trebuit să-i facem și traheostomă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medicul șef al secției de Terapie Intensivă, dr. Victoria Bădărău. Specialistul a mai spus că fetița a stat în stare de comă trei săptămâni. „Au fost momente în care ne gândeam dacă o mai găsim sau nu în viață a doua zi, momente în care avea hemoragii digestive, fenomene de insuficiență hepato-renală, cu probele hepato-renale proaste. Apoi, la un moment dat, sângele nu se mai coagula. Oricum, este clar că a avut și o steluță norocoasă, care a pâlpâit pentru ea”, a explicat dr. Bădărău.Pentru ca Iuliana să își revină com-plet, însă, este nevoie de recuperare fizică, pentru că mușchii ei sunt o mare problemă la acest moment. Tocmai de aceea, medicii din Spitalul Clinic Județean de Urgență au vorbit deja cu un centru de recuperare din București, care s-o ajute cu deficitul pe care îl are la mers, prin topirea maselor musculare. Partea bună a lucrurilor este că, din punct de vedere neurologic, eleva de clasa a II-a se prezintă foarte bine, iar progresele pe care fata le face de la o zi la alta sunt vizibile.