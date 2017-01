O farmacie la 3.500 de locuitori şi fără drogherii în mall-uri

Modificări legislative

O farmacie la 3.500 de locuitori și fără drogherii în mall-uri

Autorizațiile pentru farmacii vor fi date în funcție de numărul de locuitori din zonă și distanța între ele. Decizia este inclusă într-un proiect legislativ propus de ministrul Sănătății, Cseke Attila, care vine să modifice Legea Farmaciei nr. 266 din 2008. Documentul interzice, totodată, înființarea farmaciilor în centrele comerciale, gări și aerogări, și vânzarea de medicamente pe internet. Noua Lege a Farmaciei prevede ca înființarea unei farmacii comunitare în mediul urban să se realizeze în funcție de numărul de locuitori și la o distanță de minimum 500 de metri de o altă farmacie comunitară. Astfel, în București va fi o farmacie la 3.000 de locuitori, în reședințele de județ - una la 3.500, iar în restul orașelor - una la 4.000 de locuitori, potrivit reglementărilor propuse de minister în proiectul de ordonanță de urgență privind modificarea Legii Farmaciei nr. 266/2008. „Modificarea Legii Farmaciei reprezintă o necesitate având în vedere că la sfârșitul acestui an încetează aplicabilitatea criteriului demografic privind înființarea farmaciilor comunitare. Renunțarea la acest criteriu ar duce la autorizarea fără limită a farmaciilor comunitare, iar, în prezent, în România există un număr suficient de farmacii prin care se asigură aprovizionarea cu medicamente a populației. Mai mult, dacă eliminăm acest criteriu există pericolul transferului farmaciilor din mediul rural în cel urban”, a explicat ministrul Sănătății, Cseke Attila Orarul permanent - condiție de funcționare De asemenea, proiectul noii legi mai prevede că nu vor mai putea fi înființate farmacii în centre comerciale, gări și aerogări. Prin excepție de la criteriul demografic, vor mai putea fi deschise unități farmaceutice doar pe o rază de 100 m de spitalele care au compartimente de permanență sau unități de primire urgențe, cu condiția ca farmacia să aibă orar permanent. Farmaciile deja existente nu vor fi afectate de aceste modificări. De pildă, o farmacie care funcționează în prezent într-un centru comercial nu va trebui desființată după intrarea în vigoare a legii. O altă prevedere importantă care a fost introdusă în lege este aceea a asigurării serviciului de permanență, obligatoriu pentru minim o farmacie în localitățile cu cel puțin 20.000 locuitori. „Vreau să vă dau câteva exemple care justifică această decizie. În județe ca Ilfov, Bistrița -Năsăud, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița nu există nicio farmacie cu program permanent, în timp ce în județe ca Brașov, Galați, Alba, Olt, Satu Mare, Suceava, Vrancea sau Caraș Severin există doar o farmacie cu program permanent”, a spus Cseke. Farmacistul = asociat unic Mai mult, conform noilor prevederi o farmacie va putea fi înființată și va funcționa ca o societate comercială, în care farmacistul este asociat unic sau este în asociații de farmaciști care dețin cel puțin 51% din acțiuni. „În acest fel, vom readuce farmacia în mâinile farmacistului. Numai când unitatea farmaceutică va redeveni a farma-cistului, acesta se va preocupa mai mult de buna asigurare a serviciilor farmaceutice a unității respective. Vrem să ne asigurăm că farmaciile nu devin niște societăți comerciale care urmăresc doar profit. Sigur că și un farmacist are ca obiectiv obținerea de profit. Dar, în calitate de farmacist profesionist, nu va administra farmacia în scop exclusiv economic, ci dintr-o perspectivă profesională”, a adăugat ministrul Cseke Attila. O altă prevedere importantă este aceea care se referă la funcția de farmacist-șef. Dacă până în prezent farmacistul-șef conducea unitatea doar în baza unui certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din Ro-mânia, conform noii prevederi legale va putea deveni farmacist-șef, doar farmacistul care va face dovada unei experiențe de cel puțin doi ani în profesie. Acesta va avea dreptul de a conduce o singură unitate farmaceutică în care are și norma de bază. În premieră, noua lege interzice vânzarea pe internet a medicamentelor de către farmaciile comunitare. Măsura urmărește realizarea calității actului farmaceutic. De asemenea, farmaciile și drogheriile vor fi obligate să primească de la pacienți medicamentele expirate pentru a fi distruse în condițiile legii.