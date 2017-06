O farmacie a înlocuit medicamentele cu alimente proaspete

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Pennsylvania (SUA), o „farmacie” oferă pacienților care suferă de diabet sau celor care suferă de malnutriție legume și fructe proaspete, potrivit npr.org. În afară de acestea, prin acest program, pacienții pot discuta cu specialiști în nutriție și sunt învățați cum să își prepare mâncare cu alimente proaspete. Alimentele sunt oferite gratuit.The Fresh Food Farmacy se află în spitalul Geisinger din centrul Pennsylvaniei. Farmacia are produse proaspete precum carne slabă, cereale integrale, verdețuri, pește și produse lactate cu conținut scăzut în grăsimi.Contrar așteptărilor că distribuirea de alimente gratuite ar putea înrăutății problema diabeticilor și per total, ar genera costuri mai mari, cheltuielile spitalului Geisinger infirmă momentan acest fapt. În SUA, tratarea diabetului costă mai mult de 240 de miliarde de dolari pe an.În schimb, spitalul cheltuie, prin acest program, 1.000 de dolari pe an pentru fiecare pacient. Trebuie menționat că pacienții care fac parte din program au venituri reduse și că serviciile și hrana sunt oferite nu doar pentru ei, ci pentru toată lumea din gospodăria lor.Un exemplu de pacient care face parte din program este Tom Shicowich, care suferă de diabet zaharat de tip 2. În fiecare săptămână, el vine la „farmacia” de alimente pentru a-și face proviziile. Acesta a încetat să mai mănânce de la Burger King sau McDonald`s și a renunțat la semi-preparatele înghețate. Tom a învățat să gătească acasă și a slăbit circa 20 de kilograme. În plus, nivelul de zahăr din sânge și tensiunea arterială au scăzut destul de mult, astfel încât doctorii au spus că vor reduce tratamentul medicamentos.Conducerea spitalul Geisinger intenționează să extindă programul în noi locații din Pennsylvania, transmite green-report.ro