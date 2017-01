O doză zilnică de magneziu alungă bolile

Marţi, 12 Mai 2009

Crampe musculare, dureri de cap, tulburări digestive sau depresii - toate aceste stări au în comun lipsa de magneziu din organism. Specialiștii atrag atenția că un adult are nevoie, zilnic, de aproximativ 300 - 400 mg de magneziu, cantitatea fiind mai mare în perioada de sarcină și de alăptare. Semnele deficitului de magneziu sunt comune multor afecțiuni: stări de vomă, lipsa apetitului, oboseala accentuată. Simptomele apar deoarece magneziul are funcții multiple: asigură buna funcționare a mușchilor și nervilor, menține sănătatea cardiovasculară, are rol în metabolismul calciului, vitaminei C, al sodiului și potasiului, este antidepresiv și întărește imunitatea. Drept pentru care, trebuie să acordați o mai mare atenție alimentației cotidiene. Pe de o parte, pentru că dieta zilnică nu conține, de cele mai multe ori, necesarul de magneziu, dar și pentru că sunt preferate alimentele care favorizează pierderile de magneziu din corp: este cazul cerealelor rafinate sau a celor bogate în calciu. Printre medicamentele care limitează absorbția de magneziu se numără diureticele, antibioticele și cele folosite pentru tratarea cancerului. Surse de magneziu sunt legumele de culoare verde închis - precum spanacul -, căci molecula de clorofilă conține o cantitate mare din acest mineral. De asemenea, magneziul necesar mai poate fi căpătat din fasole, mazăre, nuci, grâu, orez, porumb, cartofi, smochine, banane și pâine integrală. Specialiștii mai recomandă și merele, migdalele, mierea în formă brută, piersicile și lămâile. Medicii vă pot prescrie și tablete cu magneziu, însă ele pot duce la tulburări de tranzit intestinal.