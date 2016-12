O colonoscopie îţi poate salva viaţa!

O colonoscopie îți poate salva viața!

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Colonoscopia este o investigație medicală de care foarte multă lume se ferește. Ei bine, pentru a putea să vedem cât de necesară este și cum se desfășoară procedura exact, trebuie să cunoaștem câteva aspecte importante pentru sănătatea noastră, mai ales dacă am trecut de prima tinerețe.Polipii colonici reprezintă tumori benigne sub forma unor excrescențe de țesut care apar la nivelul intestinului gros. Anumite obiceiuri alimentare, printre care o dietă bogată în grăsimi și săracă în fructe și legume și de asemenea, fumatul, consumul de alcool, sedentarismul, obezitatea, cresc riscul de apariție a polipilor colonici.Rectocolita ulcero-hemoragică și boala Crohn (boli inflamatorii cronice intestinale) cresc și ele riscul de apariție a polipilor colonici. Pe lângă factorii de mai sus, sunt descrise și unele sindroame ereditare rare, în care apar numeroși polipi colonici de la vârste ti-nere, chiar din copilărie.„După aspectul histologic la microscop, cel mai frecvent întâlniți sunt polipii hiperplastici și polipii adenomatoși. Dintre aceste două tipuri, numai polipii de tip adenomatos au potențialul de a se transforma malign (de a deveni canceroși), riscul fiind de 15-25%.Polipii voluminoși au probabilitate mai mare de a deveni canceroși, iar cei peste 2,5 cm pot conține deja arii transformate canceros. Riscul de malignizare este de 40% pentru polipii de peste 4 cm. Transformarea acestora poate avea loc într-un interval de timp lung de 5-10 ani. Riscul de cancer colonic crește proporțional cu numărul de polipi adenomatoși prezenți în colon”, a declarat dr. Mihaela Weis, medic specialist medicină internă la Ovidius Clinical Hospital.Când boala este asimptomaticăPolipii de mici dimensiuni sunt de regulă complet asimptomatici. Polipii de dimensiuni mai mari pot da uneori simptome precum scaune cu sânge (datorită unor ulcerații) sau simptome nespecifice (constipație, diaree, obstrucție intestinală, dureri abdominale - toate aceste simptome pot avea și alte cauze). Cel mai important semn de polip colonic poate fi prezența urmelor de sânge în materiile fecale.„Se recomandă ca investigația pentru depistarea polipilor colonici și implicit pentru cancerul colorectal să înceapă la vârsta de 50 de ani (pentru ambele sexe). Screening-ul trebuie să înceapă mai devreme de vârsta de 50 de ani la persoane care au istoric familial de cancer de colon la rude de gradul I. Investigația principală pentru depistarea polipilor este colonoscopia.În timpul colonoscopiei, medicul introduce prin orificiul anal un tub subțire flexibil prevăzut cu o sursă de lumină și cu o cameră video cu ajutorul căruia poate vizualiza interiorul întregului intestin gros. Totodată, în timpul colonoscopiei se pot recolta biopsii (extragerea unei mici porțiuni din polip pentru ca aceasta să fie supusă examenului histopatologic la microscop). Colonoscopia poate fi totodată și o metodă terapeutică, majoritatea polipilor putând fi astfel rezecați (manevră denumită polipectomie), fără ca pacientul să mai trebuiască să fie supus vreunei intervenții chirurgicale”, a adăugat dr. Ioana Buzoianu, medic specialist medicină internă la Ovidius Clinical Hospital.După ce un pacient a fost diagnosticat cu polipi colonici adenomatoși care au fost extrași colonoscopic, acesta trebuie să revină la controale colonoscopice periodice, stabilite de gastroenterolog, deoarece are risc de a mai face astfel de polipi în cursul vieții.Pentru că la Ovidius Clinical Hospital sunt deservite mai multe specialități, pacientul beneficiază aici de un act medical complet, în funcție de nevoile sale, medicii colaborând în acest sens în interesul bolnavului.v v vExistă și alte investigații (videocapsula endoscopică, irigografia, colonoscopia virtuală) care pot depista tumorile colonice, inclusiv polipii, dar care nu permit biopsierea și nici tratarea (rezecția) lor. Ovidius Clinical Hospital îndeplinește toate standardele pentru procedurile de endoscopie, atât endoscopia digestivă superioară (gastroscopie), cât și endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia). Astfel, pacienții pot beneficia aici de aceste examinări preventive la cerere, în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie și a dovezii de asigurat până la data de 20 decembrie 2014.