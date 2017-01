O altă boală pe care zahărul o ajută să se răspândească: cancerul pulmonar

Înainte de 1900 au existat doar 150 de cazuri raportate de cancer pulmonar în Statele Unite, un număr destul de scăzut, dat fiind că oamenii au consumat frunze de tutun timp de milenii.Țigările Camel au fost introduse în 1913. R.J. Reynolds Tobacco a creat o rețetă specifică de amestecare a tutunului. În anul următor, au fost diagnosticate patru sute de cazuri de cancer pulmonar. Acel număr a crescut de șapte ori în următorii șaisprezece ani. Până în 2005, 163.000 de americani au murit datorită bolii. Ce s-a întâmplat?În cartea sa, „Argumentul împotriva zahărului”, autorul american Gary Taubes își construiește concluziile pe principii științifice. Studiile la scară largă cu privire la rolul zahărului în obezitate, diabet și boli de inimă sunt o provocare, deoarece carbohidratul acesta pare a fi o toxină cronică dependentă de doză. Este nevoie de zeci de ani și mii și mii de cazuri de ingestie pentru a ajunge la rezultate terifiante. Nu există instituții de cercetare echipate să se ocupe de o astfel de investigație; în plus, există prea multe variabile de luat în considerare pentru ajunge la concluzii de necontestat.Cu toate acestea, este evident că zahărul joacă un rol important, dacă nu principal în bolile metabolice, care se manifestă apoi într-o serie de alte probleme – astfel, conform experților, 75 de milioane de americani suferă în prezent de pe urma acestui precursor al diabetului zaharat. Potrivit lui Taubes, milioane de fumători la nivel mondial probabil au devenit dependenți de tutun din cauza tratării cu zahăr a țigaretelor lor.În istoria tutunului nu țigările au fost cele mai populare metode de ingestie a tutunului. Acesta era mestecat, rulat sub forma țigărilor de foi, iar pipele erau cele mai populare modalități de a fuma. În 1860 industria tutunului a început să fermenteze frunzele de tutun în coșuri închise (în loc de uscarea în aer liber a frunzelor), ceea ce a făcut inhalarea mai plăcută la gust. Această metodă este, se pare, mortală.Tutunul, care are inițial un conținut relativ ridicat de carbohidrați (de până la 50 de procente din greutatea uscată), dar care are un conținut scăzut de zahăr (3 la sută) ajunge să încorporeze zahăr până la 22 de procente, în mod specific zaharoză.Atunci când conținutul de zahăr crește, nicotina scade efectiv. De asemenea, acesta face ca nicotina să fie mai puțin absorbabilă. Cu cât există mai puțină nicotină, cu atât mai plăcută (și creatoare de dependență), devine țigara. Cu cât este mai scăzut conținutul de zahăr, cu atât mai greu devine fumatul, o enigmă dezagreabilă dar speculată la maxim de companiile care vând țigări.Așadar, cultivatorii de tutun și-au dat seama că tutunul absoarbe cu ușurință zahărul în timpul uscării. Astfel, s-au creat soluții de zahăr compuse din tot felul de substanțe: lemn dulce, melasă, siropuri de fructe, sirop de arțar. Tutunurile de mestecat au câștigat aromă. Și dependenți.Așadar este important să nu trecem cu vederea peste faptul că obezitatea, bolile de inimă, diabetul, și numărul de bolnavi de cancer pulmonar un catalizator asemănător, un carbohidrat comercializat ca benign, care, în realitate, face ravagii asupra corpurilor și creierului nostru. Primul pas în procesul de recuperare dintr-o dependență este acela de a admite că avem o problemă. Până când nu vom face aceasta recuperarea este imposibilă, iar Big Sugar râde liniștit pe drumul de întoarcere de la bancă. Sursa: BigThink