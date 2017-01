Numărul infarctelor s-a dublat în ultimii 10 ani, la Constanţa

Statistică alarmantă a medicilor cardiologi

Numărul infarctelor s-a dublat în ultimii 10 ani, la Constanța

Aproximativ 700 de persoane ajung în fiecare an la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce au suferit infarcte miocardice, aflăm de la dr. Belgin Salim, medic primar cardiolog la Secția de Cardiologie a unității sanitare. Potrivit doctorului, în prezent, la spitalul constănțean, incidența infarctelor miocardice este de două ori mai mare comparativ cu zece ani în urmă. Atacul de cord se produce prin blocarea uneia sau mai multor artere coronare care au rolul de a furniza sânge oxigenat către inimă. "Infarctul are loc, de obicei, din cauza accentuării fenomenului de ateroscleroză, în general sistemică și în particular coronariană", ne-a explicat dr. Belgin Salim. Mai exact, este vorba despre o acumulare progresivă de grăsimi și colesterol care duce la modificări degenerative în peretele arterelor ce irigă inima. "Accidentul coronarian, respectiv infarctul miocardic se produce în momentul în care placa de aterom se fisurează, ceea ce duce la o tromboză brusc instalată. În acest fel, vasul de sânge se închide, iar mușchiul cardiac intră în suferință acută", a precizat cardiologul.Chiar dacă, la nivel mondial, cei mai mulți dintre bolnavii care suferă atacuri de cord au, de regulă, peste 60 de ani, în România, vârsta acestora scade cu aproximativ 10 ani. În același timp, există și multe cazuri de infarcte miocardice la tineri cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani. În plus, dr. Belgin Salim a menționat că a întâlnit și persoane de 30 de ani care au suferit infarcte. "Unul dintre principalele motive care au generat această scădere a vârstei de apariție a infarctului este stresul exagerat prezent în societatea noastră. Pe de altă parte, oamenii nu sunt destul de informați asupra cauzelor care duc la accelerarea procesului de ateroscleroză", spune medicul cardiolog. Acesta a menționat faptul că populația ar trebui să știe mai multe despre factorii de risc precum fumatul excesiv de la vârstă tânără, consumul de preparate de tip fast food, excesul de cafea, sedentarismul, dar și creșterea incidenței hipertensiunii la tineri.Simptomele caracteristice ale infarctului sunt durerea toracică de intensitate mare, transpirațiile și anxietatea. "Cel mai des întâlnit simptom al infarctului miocardic este durerea brusc instalată la nivelul toracelui, de cele mai multe ori însoțită de fenomene vegetative, adică transpirație, greață și o stare de slăbiciune", spune dr. Belgin Salim. În unele situații, însă, primele semne ale infarctului pot apărea mai devreme. "De multe ori, infarctul este precedat de fenomene premonitorii care pot anunța apariția infarctului și care se manifestă tot prin dureri de scurtă durată și care cedează spontan. Acest fenomen este numit preinfarct sau sindromul intermediar", explică medicul specialist. Dr. Salim a ținut să precizeze faptul că nerecunoașterea la timp a simptomelor sau intervenția medicală tardivă poate avea consecințe fatale. "Mușchiul cardiac este unul dintre cele mai sensibile țesuturi ale organismului, a cărui lipsă de suport circulator duce la necroză miocardică în termen foarte scurt. Viabilitatea unei celule miocardice fără oxigen este de 30 de minute, așa că simptomele netratate pot avea consecințe ireversibile", a menționat cardiologul.Pe lângă adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos, dr. Salim susține că oamenii ar trebui să afle mai multe despre factorii de risc majori care sunt responsabili pentru ateroscleroză și, implicit, pentru apariția infarctului. "Este necesară o educație mai activă a populației cu privire la efectele nocive ale fumatului, identificarea la timp a hipertensiunii și tratamentul ei, o alimentație potrivită și la necesitatea activității fizice", a precizat dr. Belgin Salim. Totodată, trebuie evitate produsele de tip fast-food, grăsimile animale și în special alimentele cu conținut crescut de colesterol, dulciurile și produsele cu hidrocarbonați, precum pâinea sau pastele făinoase. Medicul cardiolog recomandă, în schimb, o alimentație echilibrată bazată pe fructe și legume proaspete, cu proteine de înaltă calitate.