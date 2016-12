Numărul constănţenilor diagnosticaţi cu AH1N1 este în creştere

Numărul constănțenilor diagnosticați cu AH1N1 este în creștere

Specialiștii Institutului Canta-cuzino au confirmat, vineri, încă două îmbolnăviri cu gripă nouă în județul Constanța. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, a afirmat că este vorba de doi adulți, dintre care un contact al unui caz confirmat în cursul săptămânii. „Al doilea caz confirmat are și hepatită cronică. Ambii sunt sub tratament, cu o stare de sănătate relativ bună. Niciunul nu are legături cu vreo colectivitate școlară”, a afirmat reprezentantul DSP. Potrivit datelor furnizate de direcție, până în prezent, au fost confirmați cu gripă nouă 47 de constănțeni. Dr. Mihaela Dinisov a precizat că numărul prezentat de DSP nu corespunde cu cel pre-zentat de bilanțul ținut de minister (care se apropie de 55), întrucât specialiștii de la nivel central au contorizat, pentru Constanța, și cazurile celor domiciliați în alte județe, dar care s-au prezentat la spitalele din județul nostru. Tot vineri, Ministerul Sănătății a anunțat înregistrarea a două noi decese cauzate de AH1N1 în țara noastră, astfel că numărul total al victimelor răpuse de noua gripă a ajuns la 18. Până în prezent, potrivit datelor oficiale, sunt 4.374 de români diagnosticați cu virusul gripal AH1N1.