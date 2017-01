Numărul cazurilor de HIV/SIDA este în scădere în România

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat, cu ocazia inaugurării Centrului Român HIV/SIDA, că programele naționale care au ca scop prevenirea transmiterii virusului, finanțate din bugetul de stat vor continua și în 2008, iar toți bolnavii de HIV beneficiază de tratament gratuit. Nicolăescu a precizat că incidența cazurilor de HIV a fost mai mică în 2006 decât cea din 2002 și a apreciat că această tendință descrescătoare caracterizează și anul în curs. „În momentul de față, în România se înregistrează peste 10.000 de bolnavi de SIDA și aproximativ 6.000 de purtători ai virusului HIV”, a declarat ministrul. Potrivit lui Eugen Nicolăescu, scopul Centrului Român HIV/SIDA este de a preveni transmiterea acestei maladii, de a asigura accesul universal la servicii de tratament și de supraveghere a evoluției infecției. „Prin înființarea acestui centru se face un pas înainte în lupta cu maladia HIV/SIDA, având în vedere că medicina modernă se bazează pe prevenție, iar centrul are acest rol”, a adăugat Nicolăescu. Demnitarul a explicat că Centrul Român HIV/SIDA va derula campanii de informare și educare în domeniu, precum și programe care au ca scop prevenirea transmiterii infecției de la mamă la făt și pentru persoanele care consumă diferite droguri, fenomen care în opinia lui Nicolăescu a luat amploare în ultimii ani. De asemenea, ministrul a ținut să atragă atenția că România este printre puținele țări din Europa care asigură tratament gratuit pentru persoanele infectate cu HIV. În România sunt înregistrate oficial 12.000 de persoane cu HIV/SIDA, majoritatea adolescenți și copii. Statisticile pentru HIV arată că Bucureștiul este zona cea mai afectată, înregistrându-se peste 500 de cazuri. În ceea ce privește SIDA, sunt raportate peste 500 de cazuri în București, Giurgiu și Constanța. La nivel mondial, la sfârșitul anului 2006, aproximativ 39,5 milioane de oameni sufereau de HIV/SIDA, iar 2,9 milioane de persoane au murit de această boală, 380.000 dintre aceștia fiind sub 15 ani.Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat, cu ocazia inaugurării Centrului Român HIV/SIDA, că programele naționale care au ca scop prevenirea transmiterii virusului, finanțate din bugetul de stat vor continua și în 2008, iar toți bolnavii de HIV beneficiază de tratament gratuit. Nicolăescu a precizat că incidența cazurilor de HIV a fost mai mică în 2006 decât cea din 2002 și a apreciat că această tendință descrescătoare caracterizează și anul în curs. „În momentul de față, în România se înregistrează peste 10.000 de bolnavi de SIDA și aproximativ 6.000 de purtători ai virusului HIV”, a declarat ministrul. Potrivit lui Eugen Nicolăescu, scopul Centrului Român HIV/SIDA este de a preveni transmiterea acestei maladii, de a asigura accesul universal la servicii de tratament și de supraveghere a evoluției infecției. „Prin înființarea acestui centru se face un pas înainte în lupta cu maladia HIV/SIDA, având în vedere că medicina modernă se bazează pe prevenție, iar centrul are acest rol”, a adăugat Nicolăescu. Demnitarul a explicat că Centrul Român HIV/SIDA va derula campanii de informare și educare în domeniu, precum și programe care au ca scop prevenirea transmiterii infecției de la mamă la făt și pentru persoanele care consumă diferite droguri, fenomen care în opinia lui Nicolăescu a luat amploare în ultimii ani. De asemenea, ministrul a ținut să atragă atenția că România este printre puținele țări din Europa care asigură tratament gratuit pentru persoanele infectate cu HIV. În România sunt înregistrate oficial 12.000 de persoane cu HIV/SIDA, majoritatea adolescenți și copii. Statisticile pentru HIV arată că Bucureștiul este zona cea mai afectată, înregistrându-se peste 500 de cazuri. În ceea ce privește SIDA, sunt raportate peste 500 de cazuri în București, Giurgiu și Constanța. La nivel mondial, la sfârșitul anului 2006, aproximativ 39,5 milioane de oameni sufereau de HIV/SIDA, iar 2,9 milioane de persoane au murit de această boală, 380.000 dintre aceștia fiind sub 15 ani.