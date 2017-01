Nucile verzi vă scapă de negi

Ştire online publicată Marţi, 19 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Datorită conținutului ridicat în tanin, coaja verde a nucilor are proprietăți astringente. Este recomandată sub formă de gargară pentru tratarea amigdalitei. De asemenea, este indicată atât persoanelor cu diaree severă, cât și pentru oprirea hemoragiilor. Prin conținutul de vitamina C - 15 miligrame la 100 de grame de pericarp, nucile verzi sunt indicate ca tonic general celor slăbiți, convalescenților, dar și oamenilor sănătoși. Se obțin rezultate bune și în combaterea oxiurilor și limbricilor. Pentru toate acestea se utilizează un decoct preparat din 80-100 de grame de coji verzi la un litru de apă. Pentru îndepărtarea negilor, mai ales la copii, se freacă ușor zona respectivă cu suc de nucă verde de trei ori pe zi, dar nu mai mult de trei-patru zile.