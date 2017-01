Nu toţi copiii au nevoie de vitamine!

Nu toți copiii au nevoie de vitamine!

Miercuri, 11 Februarie 2009

Un studiu american a constatat că, de obicei, părinții cumpără vitamine copiilor care le primesc în cantitate suficientă din alimente, relatează CNN News, preluat de sanatatea.com. Aproape o treime din copiii din Statele Unite primesc suplimente de vitamine, spun cercetătorii, sub conducerea Ulfatom Shaikhom. Mai ales suportul de vitamine îl primesc copiii cu indicele de masă corporală ce este cu 5% mai jos de normă și care reprezintă circa 42% din eșantion, notează sanatatea.com. Cu toate acestea, în conformitate cu studiul, circa 37% din numărul total de vitamine le revine copiilor sănătoși cu un nivel ridicat de activitate fizică și cu o alimentație destul de suficientă. În plus, doar 28% din părinții cu copii inactivi sau care suferă de obezitate solicită aportul vitaminelor. Studiul a inclus aproximativ 10 mii de copii cu vârsta cuprinsă între 2-17 ani, ai căror părinți au luat parte în anii 1992-2004 la sondajul național pe probleme de sănătate și nutriție. S-a luat în considerare aportul de vitamine în timpul sau cu o lună înaintea efectuării sondajului. Deși ancheta nu s-a aprofundat în analiza factorilor ce influențează aderarea la vitamine, Shaikh a identificat două motive principale: lipsa de fonduri și lipsa de cunoștințe în rândul părinților din familii cu venituri mici. În prezent, Academia Americană de Pediatrie nu recomandă cumpărarea de vitamine pentru copiii sănătoși, cu vârsta mai mare de un an. Cu toate acestea, experții explică de ce unii părinți dau copiilor vitamina D în cantitate de 400 de unități pe zi. Ei spun că niciun copil nu bea o cantitate suficientă de lapte pe zi.