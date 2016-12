Nu poţi să slăbeşti? Iată de ce!

Nu poți să slăbești? Iată de ce!

Ştire online publicată Joi, 01 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Încerci să slăbești apelând la tot felul de diete, mai simple ori mai sofisticate, dar în ciuda eforturilor, rezultatele nu sunt mulțumitoare. Iată care sunt cauzele despre care specialiștii spun că sunt o frână în calea procesului de slăbire.Din păcate, majoritatea persoanelor interesate să mai dea jos din kilogramele în plus își aleg dieta… după ureche și evită să se consulte cu un nutriționist sau chiar cu medicul de familie, care le monitorizează starea de sănătate. Consideră că este mai simplu să urmeze un regim de slăbire la recomandarea unui prieten ori s-o copieze pur și simplu de pe internet. Abia după ce văd că nu apar și rezultatele încep să-și pună tot felul de întrebări.De ce este stopată slăbireaIată câteva dintre cauzele care blochează slăbirea, citate de Unica.ro: lipsa exercițiului fizic; consumul de alimente necores-punzătoare; un aport crescut de hrană (în special, alimente nesănătoase); dezechilibre ale mine-ralelor și vitaminelor din organism; obiceiuri alimentare proaste, de exemplu, nemestecarea completă a alimentelor, un program neregulat de a lua masa; dezechilibre ale insulinei (cauzate de consumul prea mare de carbohidrați); un metabolism încetinit; o cantitate insuficientă de enzime; retenția de lichide; un ficat leneș; rinichi slăbiți; un colon încărcat, probleme intestinale; o funcționare precară a sistemului digestiv; paraziți sau viermi intestinali, care cauzează un apetit excesiv; o funcționare necorespunzătoare a glandei suprarenale; afecțiuni ale glandei tiroide; o infecție extinsă, de natură micotică.Ce-i de făcutProf. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare și au-torul cărții „Și noi ce mai mâncăm… ca să slăbim?”, nu recomandă dietele vedetelor pentru a avea talia lor de viespe, din simplul motiv că ne putem îmbolnăvi. Ceea ce recomandă însă cu ardoare pentru menținerea unei greutăți corporale normale este să mâncăm sănătos tot timpul și să evităm, pe cât putem, alimentele cu substanțe nocive. Practic, în intervențiile sale, specialistul a declarat război deschis produselor care conțin coloranți și conservanți periculoși, adică E-urile de-acum celebre.Lista de alimente a profesoruluiPentru a-i ajuta pe toți cei care doresc să mănânce sănătos să cumpere ceea ce trebuie, profesorul Mencinicopschi a pus la dispoziție, pe site-ul Doctor.Menci.ro, o listă cu alimentele pe care el însuși le consumă constant. Iată care sunt acestea: mere românești, citrice din UE, broccoli pentru sote, praz, roșii cherry, fistic, curmale, varză pentru salată, rucola, ciuperci champignon proaspete (pentru grătar sau cuptor), pește somon proaspăt (grătar), cotlete de porc slabe (grătar), paste integrale sau din grâu dur (fierte al dente), zahăr brun, ulei de măsline extravirgin, măsline naturale, iaurt pentru digestie, pâine neagră integrală, vin roșu sec, apă minerală plată și carbogazoasă.În plus, dr. Menci, cum este supranumit, nu exagerează cu brânzeturile și cu lactatele, fiind destul de grase, însă în fiecare zi consumă iaurturi (în special de capră), mai ales cele bune pentru digestie. Iar când se află în magazin, parcă este orb când trece pe lângă raioanele de mezeluri, de sucuri carbogazoase sau pe lângă cel de dulciuri și chipsuri. Nu le vede nici dacă îl obligi, pentru că niciodată nu mănâncă astfel de produse care, susține el, sunt pline de aditivi extrem de periculoși. De altfel, specialistul ne sfătuiește să evităm cât se poate de mult astfel de alimente, iar dacă procedăm astfel, nici kilogramele nu se vor mai lipi ca scaiul de noi!