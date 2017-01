Nu neglijaţi sinuzita şi feriţi-vă de frig! "Această afecţiune pune viaţa în pericol"

Nu neglijați sinuzita și feriți-vă de frig! "Această afecțiune pune viața în pericol"

Răcelile repetate duc la inflamarea mucoasei sinusurilor și la apariția secrețiilor purulente. Neprezentarea la timp, la medicul ORL-ist face ca această inflamație persistentă și repetată să se transforme în sinuzită cronică.Sinuzita poate fi de mai multe feluri: virală, bacteriană, alergică, fungică, dar, oricare ar fi etiologia ei, simptomele acesteia trebuie tratate precoce, pentru a nu se ajunge la complicații. Cel mai des, sinuzita apare din cauza deviației de sept, dar mai sunt și alți factori care o determină, precum: polipii nazali, rinita, aerul condiționat, frigul, noxele etc.„Dacă polipii sunt infectați și distrug oasele craniului, complicațiile sunt uneori îngrozitoare. Rinosinuzita virală apare odată cu infecția bacteriană, de tip streptococ sau stafilococ, iar dacă nu este tratată, duce la meningită. Această afecțiune pune viața în pericol și lasă sechele. Sinuzita nediagnosticată poate duce până la pierderea ochiului, prin mișcarea puroiului spre orbită, sau la meningită”, explică dr. Dănuț Dincă, șeful secției ORL din Spitalul Județean Constanța.Tehnologia modernă de chirurgie endoscopică rinosinusală are rezultate foarte bune în operarea rinosinuzitelor complicate, cu polipoză nazală, care tinde să afecteze ochiul și zona cra-niului, complicații care sunt întotdeauna posibile la această afecțiune. Operațiile se fac sub controlul monitorului, cu optici speciale în așa fel încât chirurgul poate controla imaginea din nasul și sinusurile pacientului, sub un ecran, și înlătură, cu instrumentarul specific, leziunile.Cele mai comune simptome ale sinuzitei sunt: secreții purulente, durere intensă la nivelul sinusurilor, obstrucție nazală, mici sângerări nazale, febră. În cazul în care aveți astfel de simptome, medicii sfătuiesc să vă prezentați cât mai repede la medic, mai ales dacă suferiți de rinoree repetată și obstrucție nazală prelungită, pentru că, în contextul unor viroze sau alergii, aceste simptome pot duce la complicații grave.Sinuzita la copiiÎn majoritatea cazurilor, sinuzita este o afecțiune a căilor respiratorii superioare de natură bacteriană.„De obicei, la copil apare ca o complicație a unei afecțiuni a căilor respiratorii. Sinuzita se manifestă cu febră mare la debutul bolii, obstrucție nazală impor-tantă, care, la sugar, împiedică alimentația, edemațierea pleoapelor și a rădăcinii nasului. În acest caz este vorba despre o urgență și se necesită internare și tratament antibiotic intens”, explică dr. Oana Barbu, medic pediatru.Copiii cu vârste mai mari fac febră foarte mare, simptomele de infecție persistă între 10 și 14 zile, secrețiile nazale sunt purulente, iar în acest caz, tratamentul se face cu antibiotic, însă numai după consultul unui specialist și la recomandările acestuia.Pentru a preveni complicațiile, pacienții predispuși să facă sinuzită trebuie să își curețe nasul zilnic și să rezolve problema obstrucției nazale, respectiv deviația de sept, dacă este cazul. În cazul în care aceste măsuri nu sunt luate, iar prezența la medic nu este promptă, complicațiile care se pot instala sunt dintre cele mai grave: puroiul poate ajunge în zona ochilor, apare abcesul orbito-ocular, abcesul cerebral, laringita, bronșita, faringoamigdalita acută etc.